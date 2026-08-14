Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε την Πέμπτη ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός και ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, να μεταβεί στο Ισραήλ. Η πιθανότητα του ταξιδιού βρίσκεται στο τραπέζι λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να απορρίψει το σχέδιο της Ουάσιγκτον για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η πληροφορία δημοσιεύτηκε αρχικά από τον Axios, σύμφωνα με δημοσίευμα του οποίου ο κ. Κούσνερ σχεδιάζει να ταξιδέψει στην Ιερουσαλήμ την επόμενη εβδομάδα, μαζί με τον Νικολάι Μλαντένοφ, τον ύπατο εκπρόσωπο του «Συμβουλίου Ειρήνης» του αμερικανού προέδρου Τραμπ για τη Γάζα.

Η επίσκεψη «τελεί υπό συζήτηση. Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ συμφωνούν ως προς το επιθυμητό αποτέλεσμα στη Γάζα. Μοιραζόμαστε την ίδια άποψη για πολλά άλλα σημεία της συμφωνίας και για ανησυχίες όσον αφορά τις οποίες θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε», σημείωσε ο αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί, σε δημοσιογράφους.

Κατά το ρεπορτάζ του Axios, ο κ. Κούσνερ έχει σκοπό να μεταβεί επίσης στο Κάιρο, για να συναντηθεί με αντιπροσώπους των χωρών που μεσολαβούν για τη Λωρίδα της Γάζας, του Κατάρ, της Τουρκίας και της Αιγύπτου.

Ο στρατός του Ισραήλ έχει μειώσει –αλλά δεν έχει σταματήσει– τις επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας μετά την ανακοίνωση στα τέλη Ιουλίου από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ πως κλείστηκε συμφωνία για τον αμερικανικό οδικό χάρτη, που προβλέπει ιδίως αφοπλισμό της Χαμάς και τη σταδιακή απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τον παλαιστινιακό θύλακο.

Η Χαμάς την αποδέχτηκε, αλλά το Ισραήλ την απέρριψε, με τον ισραηλινό πρωθυπουργό Νετανιάχου να διαμηνύει ότι προϋπόθεση για οποιαδήποτε απόσυρση των ενόπλων δυνάμεών του από τη Λωρίδα της Γάζας είναι ο «αληθινός» αφοπλισμός του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Χθες Πέμπτη ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας σκότωσαν δυο ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένου ανώτερου αξιωματικού της αστυνομίας, σύμφωνα με παλαιστινιακές υπηρεσίες υγείας.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 1.260 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί στον θύλακο από τη 10η Οκτωβρίου 2025, όταν τέθηκε σε εφαρμογή εύθραυστη κατάπαυση του πυρός.

Το ίδιο διάστημα, κατά επίσημα δεδομένα, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις υπέστησαν έξι απώλειες στη Γάζα, πέντε στρατιωτικών και πολίτη συμβασιούχου τους.