Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, τρία πολεμικά πλοία αποτέλεσαν στόχο και επλήγησαν από τις ουκρανικές δυνάμεις στη διάρκεια της επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.

❗DIU forces struck russian warships, oil infrastructure and air defence assets in novorossiysk, including Admiral Essen and Admiral Makarov frigates, Vasiliy Bykov ship, oil terminals and a 30N6E S-300 radar.



The port infrastructure and a russian mobile fire team were also hit. pic.twitter.com/tX1IEGZrNz — Defence Intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 12, 2026

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» – αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

Port of Novorossiysk pic.twitter.com/tfS2DFG6bo — распад и неуважение (@VictorKvert2008) August 12, 2026

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.