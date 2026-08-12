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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU, τρία πολεμικά πλοία αποτέλεσαν στόχο και επλήγησαν από τις ουκρανικές δυνάμεις στη διάρκεια της επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά της ρωσικής ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ.

Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» – αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.

«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.

Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.