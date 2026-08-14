Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Παρασκευής στα Καλάμια Κορίνθου, όταν άγνωστος επιχείρησε να βάλει φωτιά σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, σε μικρή απόσταση από πολυκατοικίες. Οι κινήσεις του καταγράφηκαν από κάμερα ασφαλείας και το βίντεο αποτελεί πλέον βασικό στοιχείο της έρευνας για τον εντοπισμό του.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της 14ης Αυγούστου. Στο βίντεο-ντοκουμέντο που δημοσιοποίησε το KorinthosTV, ο άνδρας εμφανίζεται να πλησιάζει τα οχήματα έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του.

Περιέλουσε τα αυτοκίνητα και επιχείρησε να τα πυρπολήσει

Σύμφωνα με το τοπικό μέσο, ο άγνωστος φέρεται αρχικά να περιέλουσε τα αυτοκίνητα με εύφλεκτο υγρό και στη συνέχεια να χρησιμοποίησε καπνογόνο και φωτοβολίδα, επιχειρώντας να προκαλέσει ανάφλεξη.

Στο οπτικό υλικό καταγράφεται έντονη λάμψη και πυκνός καπνός. Παρά την προσπάθειά του, όμως, η φωτιά δεν εξαπλώθηκε στα οχήματα, αποτρέποντας έναν πολύ μεγαλύτερο κίνδυνο, δεδομένου ότι τα αυτοκίνητα βρίσκονταν δίπλα σε κατοικίες.

Αμέσως μετά την απόπειρα ο άνδρας τράπηκε σε φυγή προς άγνωστη κατεύθυνση.

Στο μικροσκόπιο το βίντεο

Τη διερεύνηση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΑΚΑΕΕ) Κορινθίας, με τους αρμόδιους να συλλέγουν στοιχεία από το σημείο και να εξετάζουν το βιντεοληπτικό υλικό.

Το KorinthosTV αναφέρει ότι οι ερευνητές βρίσκονται κοντά στον εντοπισμό του δράστη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει ανακοινωθεί επίσημα ταυτοποίηση ή σύλληψη.

Το γεγονός ότι η απόπειρα σημειώθηκε μέσα στη νύχτα, δίπλα σε πολυκατοικίες, προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία. Για λίγα λεπτά, ένα καπνογόνο, μία φωτοβολίδα και εύφλεκτο υγρό ήταν αρκετά για να δημιουργήσουν τον κίνδυνο μιας πολύ μεγαλύτερης πυρκαγιάς μέσα σε κατοικημένη περιοχή.

