«Μικρόβια στο αίμα», διάγνωση καρκίνου, σειρά από σκευάσματα και θεραπείες που κόστιζαν εκατοντάδες ευρώ. Νέες καταγγελίες για τη λειτουργία του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου στο Κολωνάκι έρχονται στο φως, την ώρα που ο χώρος βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Μαρτυρίες πρώην ασθενών που παρουσιάστηκαν στο MEGA περιγράφουν έναν τρόπο λειτουργίας που, σύμφωνα με τους ίδιους, περιλάμβανε διαγνώσεις σοβαρών παθήσεων και στη συνέχεια προτάσεις για σειρά σκευασμάτων και θεραπειών.

Μία από τις καταγγελίες αφορά ένα ζευγάρι που επισκέφθηκε το συγκεκριμένο ιατρείο. Όπως υποστηρίζει ο άνδρας, στη σύζυγό του αναφέρθηκε ότι πάσχει από καρκίνο, ενώ ο ίδιος, όταν επισκέφθηκε το ιατρείο, ενημερώθηκε ότι είχε «μικρόβια στο αίμα».

«Μου πήρε αίμα εκείνη την ώρα μέσα στο ιατρείο και μου βάζει την αμπούλα σε ένα μόνιτορ και μου δείχνει το αίμα μου. “Είναι το δικό σας αίμα κι έχει όλο μικρόβια”», ανέφερε.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, απευθύνθηκε στη συνέχεια σε δημόσιο νοσοκομείο προκειμένου να επιβεβαιώσει τα ευρήματα. Όπως υποστηρίζει, οι εξετάσεις δεν έδειξαν τα προβλήματα που τους είχαν αναφερθεί.

Ακολούθησε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο, με τον άνδρα να υποστηρίζει ότι ενημερώθηκε πως το ιατρείο ήταν νόμιμο και ότι η γιατρός ήταν κανονικά εγγεγραμμένη.

«600 – 700 ευρώ» για σκευάσματα

Στην ίδια μαρτυρία γίνεται λόγος και για σκευάσματα τα οποία, σύμφωνα με τον καταγγέλλοντα, κόστιζαν εκατοντάδες ευρώ.

«Μου έδωσε μία σειρά από ομοιοπαθητικά φάρμακα που έπρεπε να πάρω. Όταν πήγα να τα προμηθευτώ από κάποιο φαρμακείο που μου υπέδειξε, ήταν πανάκριβα. 600 – 700 ευρώ», ανέφερε.

Στο μικροσκόπιο και το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης

Παράλληλα, στο επίκεντρο βρίσκεται και ο εξοπλισμός που φέρεται να υπήρχε στο ιατρείο.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πληρεξούσιος δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Στάθης Κουκούτσης, είχε εντοπιστεί τιμολόγιο με ημερομηνία 5 Ιουνίου 2026, το οποίο αφορούσε μηχάνημα πλασμαφαίρεσης.

Το συγκεκριμένο στοιχείο τέθηκε υπόψη της αρμόδιας επιτροπής προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στο ιατρείο.

Οι νέες καταγγελίες και τα στοιχεία που έρχονται στο φως εξετάζονται πλέον στο πλαίσιο της ευρύτερης έρευνας για τη λειτουργία του ιατρείου της Καρνεάδου, όπου εντοπίστηκε νεκρός ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκονται οι συνθήκες λειτουργίας του χώρου, οι ιατρικές πράξεις που φέρεται να πραγματοποιούνταν εκεί, καθώς και ο εξοπλισμός και τα σκευάσματα που εντοπίστηκαν.