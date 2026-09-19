Η Σαντορίνη φόρεσε τα γιορτινά της το βράδυ του Σαββάτου 19 Σεπτεμβρίου για τα «Ηφαίστεια», έναν από τους πιο χαρακτηριστικούς θεσμούς του νησιού, που πραγματοποιείται από το 1991.

Μετά τη δύση του ηλίου, η Καλντέρα φωτίστηκε, καθώς πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη αναπαράσταση της ηφαιστειακής έκρηξης, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που ήταν ορατό από πολλά σημεία του νησιού.

Φωτεινές εκρήξεις και πυροτεχνήματα δημιούργησαν την εικόνα ενός ηφαιστείου που «ζωντανεύει» ξανά, παραπέμποντας στη δύναμη της φύσης που διαμόρφωσε τη μοναδική γεωμορφολογία της Σαντορίνης.

Ένας θεσμός συνδεδεμένος με το ηφαίστειο

Τα «Ηφαίστεια» αποτελούν έναν θεσμό άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορία και την ταυτότητα της Σαντορίνης.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες και κάθε χρόνο συγκεντρώνει το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών, με την αναπαράσταση της έκρηξης να αποτελεί την κορυφαία στιγμή της βραδιάς.

Το φαντασμαγορικό σκηνικό στην Καλντέρα δημιούργησε εντυπωσιακές εικόνες, με το φως να αντανακλάται στη θάλασσα και τα πυροτεχνήματα να φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό.

Δείτε το βίντεο και τις φωτογραφίες από την εντυπωσιακή αναπαράσταση της έκρηξης στη Σαντορίνη