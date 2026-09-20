Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν χθες Σάββατο αεροπορική επίθεση εναντίον ταχύπλοου που φέρεται να διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική, σκοτώνοντας τέσσερις επιβαίνοντες στο σκάφος, όπως ανακοίνωσε το διοικητήριο που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική (U.S. Southern Command ή SOUTHCOM).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της SOUTHCOM, που κοινοποίησε βίντεο το οποίο φέρεται να καταγράφει το πλήγμα στο συγκεκριμένο ταχύπλοο, «επιβεβαιωμένες πληροφορίες αποκάλυψαν την ενεργό εμπλοκή του σκάφους στη διακίνηση ναρκωτικών». Κατά την επιχείρηση σκοτώθηκαν «τέσσερις ναρκοτρομοκράτες», υπογραμμίζεται.

Από τον Σεπτέμβριο του 2025, οι ΗΠΑ έχουν εξαπολύσει δεκάδες επιθέσεις εναντίον σκαφών που φέρονται να διακινούσαν ναρκωτικά, με απολογισμό περισσότερους από 230 νεκρούς σε Καραϊβική και Ειρηνικό, χωρίς η Ουάσινγκτον να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία πως τα σκάφη που επλήγησαν εμπλέκονταν σε παράνομες δραστηριότητες.

Οργανώσεις για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αξιωματούχοι του ΟΗΕ θεωρούν πως διαπράττονται «εξωδικαστικές εκτελέσεις».