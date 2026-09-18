Νέα στοιχεία έρχονται στο φως στην υπόθεση που συνδέεται με τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, με την έρευνα να στρέφεται πλέον και στον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου της 56χρονης γιατρού, αλλά και στα μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν στις λεγόμενες εξετάσεις ασθενών.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το Live News, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται συσκευές από τις οποίες φέρεται να παράγονταν γραπτές αναφορές που παραδίδονταν σε ασθενείς ως αποτελέσματα εξέτασης.

Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που εξετάζονται, οι αναφορές αυτές φέρεται να περιείχαν εκτιμήσεις και πιθανότητες και όχι ιατρικές διαγνώσεις με την κλασική έννοια του όρου.

Τα μηχανήματα που μπήκαν στο μικροσκόπιο

Στον χώρο του ιατρείου φέρεται να υπήρχαν περισσότερες από μία συσκευές, με τις Αρχές να εξετάζουν τον ακριβή ρόλο και τη χρήση καθεμιάς.

Μεταξύ αυτών αναφέρεται μηχάνημα ιονισμένης πλασμαφαίρεσης, το οποίο φέρεται να υπήρχε στον χώρο από το 2021, καθώς και νεότερη συσκευή που αγοράστηκε το 2026.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που εξετάζονται, κατά τον έλεγχο του Ιατρικού Συλλόγου δεν εντοπίστηκαν όλες οι συσκευές που αναφέρονται στις καταγγελίες.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν πλέον τις άδειες χρήσης, τις τεχνικές προδιαγραφές και κυρίως τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονταν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων μηχανημάτων στους ασθενείς.

Οι «διαγνώσεις» που φέρεται να ήταν εκτιμήσεις

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται και έγγραφα που φέρεται να δίνονταν σε ασθενείς μετά τις μετρήσεις.

Σε αυτά εμφανίζονται διατυπώσεις όπως:

«εκτιμούμε ότι υπάρχει πιθανότητα πεπτικών διαταραχών»,

«εκτιμούμε ότι υπάρχει πιθανότητα γαστροοισοφαγικής παλινδρόμησης»,

«πιθανότητα εντερικής δυσαπορρόφησης».

Παράλληλα, φέρεται να αναφερόταν ότι απαιτούνται περαιτέρω εξετάσεις, γεγονός που δείχνει ότι τα αποτελέσματα παρουσιάζονταν ως ενδείξεις και όχι ως οριστικές ιατρικές γνωματεύσεις.

Στο υλικό που εξετάζεται περιλαμβάνονται επίσης γραφήματα που αφορούν τη λεγόμενη «αύρα» και τη συναισθηματική κατάσταση ενός ατόμου, με αναφορές ακόμη και σε χαρακτηρισμούς όπως «επιθετικός χαρακτήρας».

Το μηχάνημα με τα ηλεκτρόδια και η εξέταση που παρουσιάστηκε ως «σκαν» του οργανισμού

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Live News, στο ιατρείο χρησιμοποιούνταν και συσκευή ηλεκτροδιαμεσοκυτταρικού ελέγχου (Electro Interstitial Scan), μια μέθοδος κατά την οποία ο εξεταζόμενος τοποθετεί ηλεκτρόδια στα άκρα ή σε άλλα σημεία του σώματος και παράγεται μια ηλεκτρονική αναφορά.

Καταγγελίες πρώην ασθενών που παρουσιάστηκαν στην εκπομπή αναφέρουν ότι η διαδικασία παρουσιαζόταν ως δυνατότητα «σκαναρίσματος» του οργανισμού, με αναφορές ακόμη και σε ψυχολογική κατάσταση ή προβλήματα υγείας.

Μία από τις καταγγελίες περιέγραψε ότι μετά την εξέταση παραδόθηκε έντυπο με σημεία «ευαισθησίας» του οργανισμού, προτάσεις για διατροφικές αλλαγές και άλλες οδηγίες.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, η συγκεκριμένη διαδικασία φέρεται να είχε πραγματοποιηθεί και στον Γιώργο Μαζωνάκη μία ημέρα πριν από τον θάνατό του στο ιατρείο.

Η 56χρονη γιατρός έχει υποστηρίξει ότι έκανε «ηλεκτροφυσιολογικό έλεγχο» και ότι διαπίστωσε πως ο τραγουδιστής ήταν «πάρα πολύ επιβαρυμένος».

Ωστόσο, ειδικοί που μίλησαν στο Live News σημείωσαν ότι ο ηλεκτροφυσιολογικός έλεγχος αποτελεί διαφορετική ιατρική διαδικασία, που αφορά την καταγραφή ηλεκτρικής δραστηριότητας της καρδιάς.

Η «αύρα» και τα γραφήματα ψυχολογικής κατάστασης

Στο ίδιο πλαίσιο εξετάζονται αναφορές για γραφήματα που φέρεται να αποτύπωναν την «ενέργεια» ή την «αύρα» ενός ατόμου.

Σύμφωνα με καταγγελίες που παρουσιάστηκαν, ασθενείς καλούνταν να τοποθετήσουν χέρια και πόδια σε ειδικές επιφάνειες, ενώ στη συνέχεια λάμβαναν αποτελέσματα που συνέδεαν τις μετρήσεις με ζητήματα υγείας ή ψυχολογικής κατάστασης.

Οι καταγγελίες αυτές αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης, ενώ οι Αρχές εξετάζουν αν και με ποιον τρόπο χρησιμοποιούνταν οι συγκεκριμένες μέθοδοι.

Οι επόμενες κινήσεις των Αρχών

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Η έρευνα συνεχίζεται με την εξέταση των μηχανημάτων, των εγγράφων που δίνονταν σε ασθενείς, των οικονομικών στοιχείων και των πρακτικών που ακολουθούνταν στο ιατρείο.

Το βασικό ερώτημα που καλούνται να απαντήσουν οι Αρχές είναι εάν οι συγκεκριμένες διαδικασίες χρησιμοποιούνταν ως συμπληρωματικές μετρήσεις ή αν παρουσιάζονταν στους ασθενείς ως ιατρικές διαγνώσεις.