Χιλιάδες Τούρκοι πολίτες περνούν κάθε χρόνο απέναντι στο Αιγαίο για διακοπές, γεμίζοντας ξενοδοχεία, εστιατόρια και τοπικές επιχειρήσεις στα ελληνικά νησιά. Την ίδια στιγμή, η Ελλάδα προχωρά σε ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα των τελευταίων δεκαετιών, ενισχύοντας το Πολεμικό Ναυτικό με νέες φρεγάτες.

Η εικόνα αυτή έχει προκαλέσει συζήτηση στην Τουρκία, όπου ορισμένα μέσα παρουσιάζουν ως «οξύμωρο» το γεγονός ότι Τούρκοι τουρίστες στηρίζουν οικονομικά έναν τουριστικό προορισμό που βρίσκεται απέναντι από μια χώρα η οποία επενδύει στην αμυντική της ισχύ.

Πίσω όμως από την πολιτική αντιπαράθεση κρύβεται μια πιο σύνθετη πραγματικότητα: η μάχη για τον τουρισμό, οι ακριβές διακοπές στην Τουρκία, η Golden Visa, οι επενδύσεις σε ακίνητα και ο νέος ανταγωνισμός Ελλάδας και Τουρκίας στο Αιγαίο.

Η αφορμή δόθηκε από τις νέες συμφωνίες της Ελλάδας για την απόκτηση δύο ιταλικών φρεγατών τύπου Bergamini, ενώ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η ένταξη των γαλλικών Belharra στον ελληνικό στόλο.

Τουρκικά δημοσιεύματα υποστηρίζουν ότι η αυξημένη τουριστική ροή από την Τουρκία προς τα ελληνικά νησιά προσφέρει σημαντικά έσοδα στην ελληνική οικονομία, την ώρα που η Αθήνα επενδύει σε νέες στρατιωτικές δυνατότητες.

Η «παράδοξη εικόνα» που προβάλλουν τουρκικά μέσα – Από τις διακοπές στα νησιά μέχρι τη Golden Visa

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα έχει εξελιχθεί σε έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς για Τούρκους ταξιδιώτες, με τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να αποτελούν την «πύλη εισόδου» για μια νέα μορφή τουριστικής και οικονομικής διασύνδεσης μεταξύ των δύο χωρών.

Η εφαρμογή της ταχείας διαδικασίας έκδοσης θεωρήσεων εισόδου (express visa) για Τούρκους πολίτες που επισκέπτονται συγκεκριμένα ελληνικά νησιά αποτέλεσε καταλύτη για την αύξηση των αφίξεων. Το μέτρο, που εφαρμόστηκε αρχικά πιλοτικά και στη συνέχεια επεκτάθηκε, επέτρεψε σε επισκέπτες από τα τουρκικά παράλια να ταξιδεύουν ευκολότερα σε προορισμούς όπως η Ρόδος, η Κως, η Σάμος, η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος και η Κάλυμνος.

Η απλοποίηση της διαδικασίας είχε άμεσο αντίκτυπο στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις μεταξύ των δύο πλευρών του Αιγαίου. Τα δρομολόγια από λιμάνια όπως το Μπόντρουμ, το Κουσάντασι, το Τσεσμέ, το Αϊβαλί και το Φώκαια προς ελληνικά νησιά γνώρισαν σημαντική άνοδο, δημιουργώντας ένα νέο τουριστικό ρεύμα μικρών αποδράσεων, κυρίως τα Σαββατοκύριακα και τους μήνες υψηλής ζήτησης.

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, περίπου 1,5 εκατομμύριο Τούρκοι επισκέπτες ταξίδεψαν στην Ελλάδα το 2025, ενώ η συνολική τουριστική δαπάνη από την τουρκική αγορά ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ.

Για τα ελληνικά νησιά, η αγορά της Τουρκίας αποτελεί πλέον μια ιδιαίτερα σημαντική πηγή εσόδων, καθώς οι Τούρκοι επισκέπτες χαρακτηρίζονται από υψηλή κατανάλωση σε εστίαση, αγορές, διαμονή και θαλάσσιες δραστηριότητες.

Η δεύτερη πλευρά της σχέσης: αγορές ακινήτων και Golden Visa

Η οικονομική σχέση Ελλάδας – Τουρκίας δεν περιορίζεται όμως στον τουρισμό. Τα τελευταία χρόνια οι Τούρκοι πολίτες έχουν εξελιχθεί σε μία από τις πιο δραστήριες ομάδες ξένων επενδυτών στην ελληνική αγορά ακινήτων, αξιοποιώντας το πρόγραμμα Golden Visa, το οποίο παρέχει άδεια διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών που επενδύουν σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Οι Τούρκοι επενδυτές βρέθηκαν σταθερά στις πρώτες θέσεις μεταξύ των εθνικοτήτων που υπέβαλαν αιτήσεις για Golden Visa, καθώς η Ελλάδα προσφέρει πρόσβαση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δικαίωμα διαμονής και ένα σχετικά ελκυστικό περιβάλλον σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές αγορές.

Η άνοδος του ενδιαφέροντος από την Τουρκία συνδέθηκε και με την οικονομική αβεβαιότητα στο εσωτερικό της χώρας, τον υψηλό πληθωρισμό και την αναζήτηση ασφαλέστερων επενδυτικών επιλογών σε ευρώ.

Η ελληνική αγορά ακινήτων, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, προσέλκυσε κεφάλαια από Τούρκους πολίτες που αναζητούσαν τόσο επενδυτική απόδοση όσο και μια εναλλακτική βάση εντός Ευρώπης.

Οι φρεγάτες που βρίσκονται στο επίκεντρο – Η μεγάλη ανανέωση του ελληνικού στόλου

Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες του ελληνικού εξοπλιστικού σχεδιασμού, με την Αθήνα να επιχειρεί να αντικαταστήσει παλαιότερες μονάδες και να αποκτήσει πλοία με αυξημένες δυνατότητες αεράμυνας, ανθυποβρυχιακού πολέμου και επιχειρήσεων μεγάλης ακτίνας.

Στην κορυφή του προγράμματος βρίσκονται οι τέσσερις γαλλικές φρεγάτες FDI HN Belharra, ένα πρόγραμμα συνολικού ύψους περίπου 3 δισ. ευρώ μαζί με οπλικά συστήματα και υποστήριξη. Οι νέες φρεγάτες διαθέτουν το προηγμένο ραντάρ Sea Fire 500 της Thales και δυνατότητα χρήσης πυραύλων Aster 30, ενισχύοντας σημαντικά την αντιαεροπορική προστασία του ελληνικού στόλου.

Παράλληλα, η Ελλάδα συμφώνησε με την Ιταλία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου FREMM Bergamini από τη Fincantieri, με το κόστος να εκτιμάται περίπου στα 500 εκατ. ευρώ. Οι συγκεκριμένες μονάδες διαθέτουν μεγάλη αυτονομία και μπορούν να εκτελούν αποστολές ανθυποβρυχιακού πολέμου, αεράμυνας και προστασίας ναυτικών σχηματισμών.

Η ανανέωση του στόλου συμπληρώνεται από τον εκσυγχρονισμό των τεσσάρων φρεγατών MEKO 200HN, πρόγραμμα ύψους περίπου 500 εκατ. ευρώ, ώστε οι υφιστάμενες μονάδες να παραμείνουν επιχειρησιακές για τα επόμενα χρόνια.

Στόχος της Αθήνας είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου στόλου πολλαπλών επιπέδων, με τις Belharra να αποτελούν τον «πυρήνα» υψηλών δυνατοτήτων, τις Bergamini να ενισχύουν την παρουσία σε μεγάλες θαλάσσιες αποστάσεις και τις αναβαθμισμένες MEKO να διατηρούν την επιχειρησιακή συνέχεια.

Τα ναυτικά προγράμματα αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, που περιλαμβάνει επίσης τα μαχητικά Rafale, την αναβάθμιση των F-16 Viper και νέα συστήματα αεράμυνας.

Η κριτική στην Τουρκία: Από τη γεωπολιτική αντιπαράθεση μέχρι την αγωνία της τουριστικής αγοράς

Η κριτική που διατυπώνουν ορισμένα τουρκικά μέσα για τους πολίτες που επιλέγουν την Ελλάδα για τις διακοπές τους δεν αφορά μόνο τη σύγκριση των τουριστικών εσόδων με τα ελληνικά εξοπλιστικά προγράμματα. Εντάσσεται και στη γενικότερη αντιπαράθεση Ελλάδας και Τουρκίας για την ισορροπία ισχύος στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.

Το επιχείρημα που προβάλλεται είναι ότι, ενώ η Τουρκία αποτελεί μία από τις σημαντικές πηγές τουριστικών εσόδων για την Ελλάδα, η Αθήνα την ίδια στιγμή προχωρά σε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ενίσχυσης των Ενόπλων Δυνάμεων, με επίκεντρο την ανανέωση του Πολεμικού Ναυτικού και την απόκτηση νέων φρεγατών.

Ωστόσο, πίσω από αυτή τη συζήτηση υπάρχει και μια έντονη οικονομική διάσταση στο εσωτερικό της Τουρκίας. Για αρκετούς ξενοδόχους και επαγγελματίες του τουρισμού, η αύξηση των ταξιδιών προς τα ελληνικά νησιά αποτελεί ένδειξη ότι η εγχώρια τουριστική αγορά χάνει μέρος της δυναμικής της, ιδιαίτερα στους ίδιους τους Τούρκους ταξιδιώτες.

Η άνοδος των τιμών στη διαμονή, στην εστίαση και στις υπηρεσίες έχει δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια ένα νέο πρόβλημα για τον τουρκικό τουριστικό κλάδο: πολλοί Τούρκοι πολίτες θεωρούν ότι οι διακοπές στο εσωτερικό της χώρας έχουν γίνει υπερβολικά ακριβές σε σχέση με εναλλακτικούς προορισμούς στο εξωτερικό.

Έτσι, ένα μέρος των Τούρκων ταξιδιωτών στρέφεται προς την Ελλάδα, όπου η δυνατότητα γρήγορης έκδοσης βίζας για συγκεκριμένα νησιά, οι κοντινές αποστάσεις και η ισοτιμία του ευρώ με τη λίρα δημιουργούν μια ελκυστική επιλογή, παρά το υψηλότερο κόστος του ευρωπαϊκού νομίσματος.

Παράγοντες της τουρκικής τουριστικής αγοράς έχουν εκφράσει ανησυχία ότι η εγχώρια βιομηχανία διακοπών απομακρύνεται από τον μέσο Τούρκο καταναλωτή. Η ανάπτυξη πολυτελών μονάδων και η στόχευση σε επισκέπτες υψηλής αγοραστικής δύναμης, όπως Ρώσους, Άραβες και άλλους διεθνείς τουρίστες, έχουν οδηγήσει – σύμφωνα με επικριτές της αγοράς – σε αυξημένες τιμές που δυσκολεύουν τις διακοπές για τις τουρκικές οικογένειες.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για την Ελλάδα αποκτά διπλό χαρακτήρα. Από τη μία πλευρά, χρησιμοποιείται ως επιχείρημα στη γεωπολιτική αντιπαράθεση, με αναφορές στην ενίσχυση της ελληνικής στρατιωτικής ισχύος. Από την άλλη, αντανακλά έναν πιο πρακτικό προβληματισμό: ότι ένας αυξανόμενος αριθμός Τούρκων καταναλωτών επιλέγει να ξοδέψει τα χρήματά του εκτός χώρας, επειδή θεωρεί ότι βρίσκει καλύτερη σχέση κόστους και εμπειρίας.