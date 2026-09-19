Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση διάσωσης ενός 34χρονου αλλοδαπού, ο οποίος τραυματίστηκε σε δύσβατο σημείο, κοντά στη θέση Σπηλιά Ιθακήσιου στον Όλυμπο, σε υψόμετρο περίπου 1.800 μέτρων.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος περίπου στη 1 το μεσημέρι του Σαββάτου, έπειτα από κλήση στο 112.

Μετά τον άμεσο γεωεντοπισμό του ορειβάτη, κινητοποιήθηκαν 11 πυροσβέστες με τρία πυροσβεστικά οχήματα από τη 2η και την 8η ΕΜΑΚ, καθώς και από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Λιτοχώρου.

Οι πυροσβέστες προσέγγισαν τον 34χρονο και, με τη χρήση ορειβατικού εξοπλισμού, τον μετέφεραν σε ασφαλές σημείο, όπου τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ του Σαββάτου.