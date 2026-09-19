Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Ομαλό Χανίων, με έναν 60χρονο άνδρα να πέφτει σε γκρεμό.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη στο Ξυλόσκαλο, στην είσοδο του φαραγγιού της Σαμαριάς, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 60χρονος, κάτω από συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί, εξετράπη της πορείας του και έπεσε σε γκρεμό.

Κατά την πτώση του αυτοκινήτου από τον δρόμο που οδηγεί στο εστιατόριο του Ξυλόσκαλου προς τον χώρο στάθμευσης, που είναι αρκετά μέτρα πιο κάτω, ο 60χρονος εκτινάχτηκε έξω από το όχημα.

Στο σημείο μετέβησαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίοι περισυνέλλεξαν τον 60χρονο και τον παρέδωσαν στους διασώστες του ΕΚΑΒ, αλλά δυστυχώς είχε χάσει τη ζωή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας ήταν κάτοικος από τους Λάκκους Ομαλού.

Τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούν οι αστυνομικές αρχές.