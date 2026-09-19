Στη διαδρομή που ακολούθησαν Ελλάδα και Ιρλανδία από την οικονομική κρίση έως τη σημερινή προσπάθεια για ανάπτυξη και νέες ευκαιρίες αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, με αφορμή την παρουσία του στο Δουβλίνο.

Στον απόηχο της διπλής αναβάθμισης της ελληνικής οικονομίας από την Moody’s και την Scope Ratings, ο κ. Πιερρακάκης συμμετείχε στο Small Business and Enterprise Conference του Fine Gael, όπου είχε δημόσια συζήτηση με τον Tánaiste και υπουργό Οικονομικών της Ιρλανδίας, Σίμον Χάρις.

«Πριν από 15 χρόνια, Ελλάδα και Ιρλανδία βρίσκονταν στο επίκεντρο της κρίσης της Ευρωζώνης. Πέρασαν δύσκολα, άλλαξαν πολλά και σήμερα κοιτούν μπροστά με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Από τη διαχείριση της κρίσης, περάσαμε στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων ευκαιριών» έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Κυριάκος Πιερρακάκης.