Μετά την οριστική παραμονή του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στον Ολυμπιακό φουλάρουν για τις μεταγραφές. Στον Πειραιά άλλωστε έχει ήδη ξεκινήσει μία διαδικασία σημαντικών αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας τόσο του τμήματος σκάουτινγκ όσο και του μεταγραφικού μηχανισμού, καθώς η αξιολόγηση όσων έγιναν στις τελευταίες τρεις μεταγραφικές περιόδους δεν έφερε τα επιθυμητά συμπεράσματα.

Στον Ολυμπιακό είναι αποφασισμένοι να κινηθούν δυναμικά στην αγορά τα επόμενα 24ωρα για παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά εντός και εκτός ελληνικών συνόρων. Μάλιστα, υπάρχει ένας χαφ για τον οποίο υπάρχει ήδη συμφωνία. Διαβάστε ποιος είναι στο Sportdog.gr