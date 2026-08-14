Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η φωτιά στα Σελλιά Ρεθύμνου, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα εναέρια μέσα κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της.

Παρά τη βελτίωση της εικόνας, στην περιοχή διατηρείται αυξημένη ετοιμότητα λόγω των ριπών ανέμου που αγγίζουν τα 7 μποφόρ, ενώ κοντά στην εστία βρίσκονται τουριστικά καταλύματα και κατοικίες που προηγουμένως απειλήθηκαν.

Οι δηλώσεις των τοπικών Αρχών και η εξέλιξη της επιχείρησης

Στην εξέλιξη της κατάστασης στο πεδίο αναφέρθηκε ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, Γιάννης Ταταράκης, επισημαίνοντας την αλλαγή στην πορεία της πυρκαγιάς.

Μιλώντας στην ΚΡΗΤΗ TV, ο κ. Ταταράκης ανέφερε ότι το μέτωπο προς τον Πλακιά είχε αποκοπεί, ενώ οι προσπάθειες είχαν επικεντρωθεί στην πλευρά της Σούδας. Όπως τόνισε, «ιδιαίτερα θετικό ήταν το γεγονός ότι η φωτιά δεν κατευθυνόταν πλέον προς τον Πλακιά», εξέλιξη που επέτρεψε στα πεζοπόρα τμήματα να δράσουν αποτελεσματικότερα.

Παραμονή δυνάμεων για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων

Στον τόπο της πυρκαγιάς επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 18 οχήματα και τρεις ομάδες πεζοπόρων από την 3η και τη 19η ΕΜΟΔΕ, έχοντας τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Αγίου Βασιλείου και εθελοντών. Πριν από τη δύση του ηλίου, τρία ελικόπτερα πραγματοποίησαν διαδοχικές ρίψεις νερού.

Υπενθυμίζεται ότι στις 19:30 είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στις περιοχές Φωτεινάρι και Σούδα προς την παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε σε ρυθμίσεις της κυκλοφορίας, ενώ σε ετοιμότητα τέθηκαν και πλωτά του Λιμενικού Σώματος, καθώς η περιοχή βρισκόταν σε δείκτη επικινδυνότητας 4.





