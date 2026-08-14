Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση που εξαπέλυσαν σήμερα οι αντάρτες Χούθι εναντίον της πόλης Μόκα, στην ακτή της Ερυθράς Θάλασσας.

Η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, η οποία υποστηρίζεται από τη Σαουδική Αραβία.

Σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο που επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, Χούθι, εκτόξευσαν πέντε πυραύλους προς εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στο λιμάνι για εκφόρτωση, με αποτέλεσμα δύο από αυτά να τυλιχθούν στις φλόγες.

Οι ίδιοι οι Χούθι έδωσαν διαφορετική εκδοχή για τους στόχους της επίθεσης. Όπως ανέφεραν, εξαπέλυσαν βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών εγκαταστάσεων και δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία στη Μόκα, υποστηρίζοντας ότι κατέστρεψαν σκάφη και οπλισμό.

Νωρίτερα, οι Χούθι είχαν ανακοινώσει και επίθεση με drone σε εγκαταστάσεις της πετρελαϊκής Aramco στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας.

Σύμφωνα με την οργάνωση, το πλήγμα αποτέλεσε αντίποινα για παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Υεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη.