Νέες ανταλλαγές σορών στρατιωτών πραγματοποίησαν σήμερα η Ουκρανία και η Ρωσία, σε μια ακόμη διαδικασία επαναπατρισμού νεκρών από τον πόλεμο. Οι δύο πλευρές ανακοίνωσαν την εξέλιξη, χωρίς να πρόκειται για ανταλλαγή αιχμαλώτων.

«Οι σοροί 261 προσώπων που απεβίωσαν, επιστράφηκαν στην Ουκρανία και, σύμφωνα με τη ρωσική πλευρά, ανήκουν σε Ουκρανούς στρατιωτικούς», ανέφερε μέσω του Telegram το ουκρανικό Κέντρο για τους Αιχμαλώτους Πολέμου, το οποίο δεν αναγνωρίζει τις σορούς που επιστρέφονται ως σορούς στρατιωτών παρά μόνον έπειτα από μια μακρά διαδικασία ταυτοποίησης.

Το ρωσικό μέσο ενημέρωσης RBC, επικαλούμενο έναν Ρώσο κοινοβουλευτικό, μετέδωσε από την πλευρά του ότι η Μόσχα παρέδωσε στο Κίεβο 261 σορούς και παρέλαβε από την Ουκρανία 24 σορούς.

Οι ανταλλαγές σορών νεκρών στρατιωτών και αιχμαλώτων πολέμου παραμένουν τα βασικά, απτά αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, 4,5 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό της πιο φονικής σύγκρουσης στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο παραμένουν στάσιμες, με τις διαπραγματεύσεις να έχουν ουσιαστικά παγώσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, τον Φεβρουάριο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.