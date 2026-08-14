Σε έναν εφιάλτη χωρίς τέλος εξελίσσεται η νέα δραστηριότητα της Αίτνας για χιλιάδες ταξιδιώτες στη Σικελία, καθώς η ηφαιστειακή τέφρα κρατά καθηλωμένα τα αεροπλάνα και παρατείνει το χάος στο αεροδρόμιο της Κατάνια.

Η εταιρεία διαχείρισης SAC ανακοίνωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι όλες οι αφίξεις και αναχωρήσεις θα παραμείνουν σε αναστολή έως τις 14:00 τοπική ώρα του Σαββάτου 15 Αυγούστου, καλώντας τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους με την αεροπορική εταιρεία πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Η νέα παράταση έρχεται στην καρδιά του Ferragosto, της μεγάλης αυγουστιάτικης εξόδου των Ιταλών, με το αεροδρόμιο της Κατάνια, το πέμπτο μεγαλύτερο της Ιταλίας σε επιβατική κίνηση, να βρίσκεται αντιμέτωπο με τη σοβαρότερη διαταραχή της λειτουργίας του εδώ και τουλάχιστον δύο δεκαετίες.

Πάνω από το ένα τρίτο των πτήσεων ακυρώθηκε

Οι αριθμοί αποτυπώνουν το μέγεθος του προβλήματος. Από τις 1.974 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες μεταξύ 6 και 12 Αυγούστου, περισσότερες από το ένα τρίτο ακυρώθηκαν, ενώ περίπου 630 πτήσεις εκτράπηκαν σε άλλα αεροδρόμια.

Αεροσκάφη έχουν κατευθυνθεί μεταξύ άλλων προς το Παλέρμο, το Τράπανι, το Κομίσο και τη Λαμέτσια Τέρμε στην Καλαβρία, ασκώντας μεγάλη πίεση και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της περιοχής. Η Trenitalia έχει ενισχύσει παράλληλα ορισμένα σιδηροδρομικά δρομολόγια στη Σικελία για να εξυπηρετήσει τους εγκλωβισμένους ταξιδιώτες.

Για αρκετούς επιβάτες η ταλαιπωρία μετριέται πλέον σε ημέρες. Ταξιδιώτες έχουν αναγκαστεί να παραμείνουν στους χώρους του αεροδρομίου, κοιμώμενοι όπου μπορούν και περιμένοντας μια νέα πτήση, μόνο για να πληροφορηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις ότι και αυτή ακυρώθηκε.

Γιατί η τέφρα είναι τόσο επικίνδυνη για τα αεροπλάνα

Το πρόβλημα δεν είναι απλώς η μειωμένη ορατότητα. Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τους κινητήρες των αεροσκαφών, καθώς μπορεί να εισέλθει σε αυτούς και να προκαλέσει βλάβη ή ακόμη και απώλεια ισχύος.

Ο ηφαιστειολόγος Μπόρις Μπένεκε του Εθνικού Ινστιτούτου Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας της Ιταλίας εξήγησε ότι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της τρέχουσας δραστηριότητας είναι η επιμονή των εκπομπών τέφρας. Η Αίτνα μπορεί να έχει παρουσιάσει πολύ ισχυρότερες εκρήξεις στο παρελθόν, όμως αυτή τη φορά η συνεχής παραγωγή τέφρας δημιουργεί παρατεταμένο πρόβλημα στην αεροπορία.

Η Αίτνα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια στον κόσμο και η δραστηριότητα στους κρατήρες της παρακολουθείται συνεχώς από το Παρατηρητήριο της Αίτνας του INGV στην Κατάνια.

«Δεν βρίσκεται το ηφαίστειο σε λάθος σημείο, αλλά το αεροδρόμιο»

Η πρωτοφανής αναστάτωση άνοιξε ξανά και μία παλιά συζήτηση στη Σικελία: μπορεί το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της ανατολικής πλευράς του νησιού να συνεχίσει να εξαρτάται τόσο έντονα από τις διαθέσεις της Αίτνας;

Ο Ιταλός υπουργός Πολιτικής Προστασίας και πρώην κυβερνήτης της Σικελίας, Νέλο Μουζουμέτσι, το έθεσε με ιδιαίτερα αιχμηρό τρόπο.

«Είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι τα γεγονότα των τελευταίων ημερών οδηγούν σε ένα συμπέρασμα: δεν βρίσκεται το ηφαίστειο σε λάθος σημείο, αλλά το αεροδρόμιο», δήλωσε, ζητώντας σοβαρό μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για τις μεγάλες υποδομές του νησιού.

Η Αίτνα έχει προκαλέσει πολλές φορές προβλήματα στις πτήσεις της Κατάνια, όμως η σημερινή κρίση έχει διαφορετική κλίμακα. Το AP τη χαρακτηρίζει τη μακροβιότερη τέτοια αναστάτωση από το 2002, ενώ η πίεση έρχεται στην πιο δύσκολη δυνατή στιγμή: το Σαββατοκύριακο του Δεκαπενταύγουστου, όταν η Σικελία βρίσκεται γεμάτη τουρίστες.

Και όσο η Αίτνα εξακολουθεί να στέλνει τέφρα στον ουρανό της ανατολικής Σικελίας, το πρόγραμμα των πτήσεων παραμένει ουσιαστικά στα χέρια του ηφαιστείου.