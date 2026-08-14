Ο κίνδυνος για φωτιές Δεκαπενταύγουστο παραμένει ιδιαίτερα αυξημένος σε μεγάλο μέρος της χώρας, καθώς οι ισχυροί άνεμοι θα συνεχιστούν και το Σάββατο 15 Αυγούστου, ενώ υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένη ξηρασία δημιουργούν δυσμενείς συνθήκες.

Σύμφωνα με τον Ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, αρκετές περιοχές θα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται:

Αττική , μαζί με τα Κύθηρα

, μαζί με τα Κύθηρα Κορινθία, Αργολίδα και Λακωνία

Αχαΐα και Ηλεία

Βοιωτία, Φθιώτιδα και Εύβοια , μαζί με τη Σκύρο

, μαζί με τη Σκύρο Σποράδες

Βόρειο Αιγαίο

Νότιο Αιγαίο

Κρήτη

Χαλκιδική και Άγιον Όρος

Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Έβρος, μαζί με τη Σαμοθράκη

Οι άνεμοι κρατούν ψηλά τον κίνδυνο

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για την εξέλιξη της ημέρας είναι η ένταση των ανέμων. Οι επιστήμονες της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποιούν ότι οι ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχιστούν κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Στη Θράκη οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 5 έως 7 μποφόρ, ενώ στο βόρειο και βορειοανατολικό Αιγαίο θα αγγίξουν τα 6 έως 8 μποφόρ.

Στην ανατολική και νότια Πελοπόννησο αναμένονται άνεμοι έως 7 μποφόρ, ενώ σε Αττικοβοιωτία και Εύβοια θα φτάσουν τα 6 έως 7 μποφόρ και κατά τόπους τα 8.

Ακόμη μεγαλύτερες εντάσεις προβλέπονται στο Αιγαίο. Στο κεντρικό τμήμα οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 έως 8 μποφόρ και τοπικά τα 9, ενώ στις Κυκλάδες θα κινηθούν επίσης στα 7 έως 8 μποφόρ, με τοπικά 9 μποφόρ στα βόρεια.

Στην Κρήτη, οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 6 έως 8 μποφόρ. Στα νότια του νησιού οι ριπές ενδέχεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Στην Κάσο και την Κάρπαθο οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν επίσης τα 7 έως 8 μποφόρ.

Τι καιρό θα κάνει τον Δεκαπενταύγουστο

Η εικόνα του καιρού θα παρουσιάσει τοπικές νεφώσεις, ενώ από το μεσημέρι υπάρχει πιθανότητα για πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα βορειοδυτικά, τα δυτικά και τα νοτιοδυτικά ηπειρωτικά.

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες αναμένονται στην Ήπειρο, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 37 βαθμούς, ενώ στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο θα κινηθεί έως τους 35.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη οι θερμοκρασίες θα φτάσουν έως τους 31 βαθμούς, στη Θεσσαλία έως τους 32 και στην Ανατολική Στερεά έως τους 29.

Στα νησιά του Ιονίου προβλέπονται έως 32 βαθμοί, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου έως 33, στις Κυκλάδες έως 28 και στα Δωδεκάνησα έως 30. Στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει έως τους 29 βαθμούς.

Τι προβλέπεται σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια, με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα στα βόρεια. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, 3 έως 5 μποφόρ, ενώ από το πρωί έως το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 έως 6. Στο κέντρο της Αθήνας η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται κατά διαστήματα νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί έως 3 μποφόρ, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα στραφούν πρόσκαιρα σε νότιους, έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς.

Για τον Δεκαπενταύγουστο, επομένως, η πρόγνωση συνδυάζει κατά τόπους υψηλές θερμοκρασίες με ισχυρούς ανέμους, ενώ ο κίνδυνος πυρκαγιάς παραμένει στην κατηγορία 4 σε μεγάλο αριθμό περιοχών.