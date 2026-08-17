Μια 19χρονη γυναίκα από τη Βιρτζίνια κατηγορείται για ανθρωποκτονία εξ αμελείας, μετά τον θάνατο ενός άνδρα με τον οποίο φέρεται να διατηρούσε σχέση «φίλων με προνόμια». Ο 28χρονος, Σέιν Μπρουκς, πυροβολήθηκε στον λαιμό κατά τη διάρκεια ερωτικού παιχνιδιού με όπλα, το οποίο οι Αρχές περιέγραψαν στο δικαστήριο ως μια μορφή «ρώσικης ρουλέτας».

Η Έμπερ ΜακΣπάντεν αντιμετωπίζει κατηγορία για τον θάνατο του Μπρουκς, ο οποίος σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 5ης Μαρτίου στη Βιρτζίνια Μπιτς.

Το μοιραίο παιχνίδι

Σύμφωνα με όσα παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, οι δύο τους βρίσκονταν σε δωμάτιο όπου υπήρχαν όπλα και μαχαίρια και φέρονται να είχαν συμφωνήσει να χρησιμοποιήσουν τα όπλα στο πλαίσιο του ερωτικού παιχνιδιού.

Η ΜακΣπάντεν φέρεται να έδωσε στον Μπρουκς ένα περίστροφο, στο οποίο υπήρχε μία πραγματική σφαίρα. Σύμφωνα με την κατάθεση του επικεφαλής ντετέκτιβ της αστυνομίας της Βιρτζίνια Μπιτς, ο κύλινδρος του όπλου περιστρεφόταν και στη συνέχεια ελεγχόταν, ώστε να διαπιστωθεί ότι η σφαίρα δεν βρισκόταν στη θέση που αντιστοιχούσε στη σκανδάλη.

Στην τελευταία προσπάθεια, όμως, τα πράγματα πήραν τραγική τροπή. Ο Μπρουκς φέρεται να πάτησε επανειλημμένα τη σκανδάλη. Αυτή τη φορά το όπλο εκπυρσοκρότησε και η σφαίρα τον χτύπησε στον λαιμό.

Η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμό περίπου στη 1:09 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τον Μπρουκς σοβαρά τραυματισμένο. Ο άνδρας διαπιστώθηκε νεκρός επιτόπου. Στο δωμάτιο εντοπίστηκαν συνολικά επτά όπλα, μεταξύ των οποίων δύο περίστροφα πάνω στο κρεβάτι. Ένα από αυτά αναγνωρίστηκε ως το όπλο που χρησιμοποιήθηκε στον θανάσιμο πυροβολισμό.

Αρχικά, η αστυνομία είχε χαρακτηρίσει τον θάνατο του Μπρουκς αποτέλεσμα «ακούσιας εκπυρσοκρότησης».

«Φίλοι με προνόμια»

Η σχέση των δύο αποτέλεσε επίσης αντικείμενο συζήτησης στο δικαστήριο. Ο επικεφαλής ντετέκτιβ την περιέγραψε ως σχέση «φίλων με προνόμια», δηλαδή δύο ανθρώπων που είχαν σεξουαλική σχέση χωρίς να θεωρούνται ζευγάρι.

Η οικογένεια της ΜακΣπάντεν, πάντως, υποστήριξε ότι οι δύο δεν ήταν σύντροφοι και ότι οι ίδιοι δεν γνώριζαν τον Μπρουκς. Η 19χρονη συνελήφθη στη συνέχεια και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία εξ αμελείας. Στην προκαταρκτική ακρόαση της υπόθεσης, δικαστής έκρινε ότι υπάρχουν επαρκή στοιχεία, ώστε η κατηγορία να προχωρήσει ενώπιον μεγάλου ενόρκου.

Η δικηγόρος της, Αρτίσα Γκρεγκ, επέμεινε ότι επρόκειτο για τραγικό δυστύχημα και ότι η πελάτισσά της δεν είχε ούτε πρόθεση ούτε μπορούσε να προβλέψει ότι θα συνέβαινε ο θάνατος. «Πρόκειται για μια τραγωδία για την οποία η πελάτισσά μου μετανιώνει βαθιά, όπως αποδεικνύεται και από τη συναισθηματική της αντίδραση κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας», δήλωσε.

Εφόσον καταδικαστεί, η ΜακΣπάντεν αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης έως και 10 χρόνια.

Για την οικογένεια του Μπρουκς, οι λεπτομέρειες που ακούστηκαν στο δικαστήριο ήταν ιδιαίτερα δύσκολες. «Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα δίναμε για να τον έχουμε πίσω», δήλωσε ο αδελφός του, Χάντερ Μπρουκς. «Δεν θα μας ένοιαζε καν να περάσουμε όλη αυτή τη διαδικασία, αν μπορούσαμε απλώς να τον έχουμε πίσω, έστω και για λίγο ακόμα». «Αφού αυτό δεν πρόκειται να συμβεί, προφανώς θέλουμε να ακολουθήσουμε τη δικαστική διαδικασία και να δούμε μια καταδίκη στη δίκη», πρόσθεσε.

Teen charged after 'friends with benefits' lover fatally shot during 'Russian roulette' foreplay: cops https://t.co/iWUO5d7gST pic.twitter.com/HXJHkpYWiE — New York Post (@nypost) August 17, 2026

Η μητέρα του, Πένι Μπρουκς, είπε από την πλευρά της: «Θέλουμε απλώς δικαιοσύνη για τον Σέιν. Θα κάναμε τα πάντα για να τον έχουμε πίσω, αλλά είναι πραγματικά πολλά όσα πρέπει να διαχειριστούμε τώρα».

Ο Μπρουκς ήταν κάτοικος της Βιρτζίνια Μπιτς σε όλη του τη ζωή. Είχε αποφοιτήσει από το Old Dominion University και υπηρέτησε περίπου μία δεκαετία στην Εθνική Φρουρά της Βιρτζίνια, έχοντας μάλιστα ολοκληρώσει εννέα μήνες υπηρεσίας στο Ιράκ.

Ήταν επίσης μαραθωνοδρόμος, αδειούχος πιλότος και λάτρης των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Η οικογένειά του τον περιέγραψε ως «τον άνθρωπο που κρατούσε ενωμένη την οικογένειά μας».

Μέλη της κοινότητας δρομέων στην οποία ανήκε διοργάνωσαν αγώνα στη μνήμη του. Η επόμενη δικαστική εμφάνιση της ΜακΣπάντεν έχει προγραμματιστεί για τις 21 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τη nypost.