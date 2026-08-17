Μια μουσική συνάντηση είχαν η Άννα Βίσση και ο Λευτέρης Πανταζής στους Αρκιούς, χαρίζοντας στους θαμώνες ενός μαγαζιού του νησιού μια απρόσμενη μίνι συναυλία.

Οι δύο αγαπημένοι καλλιτέχνες βρέθηκαν στον ίδιο χώρο και δεν άργησαν να πάρουν τα μικρόφωνα, δημιουργώντας μια ιδιαίτερα κεφάτη ατμόσφαιρα. Το πρόγραμμα περιλάμβανε τόσο παλαιότερες επιτυχίες όσο και τραγούδια που το κοινό γνωρίζει και αγαπά όλα αυτά τα χρόνια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, οι παρευρισκόμενοι έβγαλαν αμέσως τα κινητά τους τηλέφωνα για να καταγράψουν τη στιγμή, με τα σχετικά βίντεο να αποτυπώνουν το κέφι που επικράτησε.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο Λευτέρης Πανταζής ερμήνευσε το «Ωραιότερο πλάσμα του κόσμου», ενώ η Άννα Βίσση σηκώθηκε και χόρεψε ζεϊμπέκικο, κερδίζοντας τα βλέμματα και το χειροκρότημα του κόσμου.

Λίγο αργότερα, η Άννα Βίσση πήρε τη σκυτάλη και ξεσήκωσε τους θαμώνες τραγουδώντας την «Αντίστροφη μέτρηση», με το μαγαζί να μετατρέπεται για λίγα λεπτά σε μικρή μουσική σκηνή.

Η Άννα Βίσση εμφανίστηκε εντυπωσιακή με κόκκινο φόρεμα, ενώ η διάθεσή της ήταν ιδιαίτερα ανεβασμένη, συμμετέχοντας με ενθουσιασμό στη βραδιά.

Σε ένα από τα βίντεο από τη βραδιά διακρίνεται και ο εφοπλιστής, Γιάννης Κούστας να σπάει πιάτα υπό τους ήχους της μουσικής και στη συνέχεια να αγκαλιάζει τη σύζυγό του, Δήμητρα Κούστα.