Ένα πραγματικό ταξίδι πίσω στη δεκαετία του ’90 έκανε η Φιλίππα Μάθιους, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο μια φωτογραφία που αποτυπώνει όσο λίγες το κλίμα και την αισθητική εκείνης της εποχής.

Η Φιλίππα Μάθιους δημοσίευσε στο Instagram ένα παλιό εξώφυλλο του περιοδικού «ΚΛΙΚ» από τον Αύγουστο του 1995, στο οποίο ποζάρει μαζί με την Τζένη Μπαλατσινού και τη Βίκυ Κουλιανού.

Τρεις γυναίκες που τη δεκαετία του ’90 βρίσκονταν σταθερά στο επίκεντρο της ελληνικής μόδας, περπατούσαν στις πασαρέλες κορυφαίων σχεδιαστών και πρωταγωνιστούσαν σε φωτογραφήσεις και εξώφυλλα των μεγαλύτερων lifestyle περιοδικών της εποχής.

Ένα εξώφυλλο-χρονοκάψουλα από το 1995

Στο συγκεκριμένο εξώφυλλο, η Φιλίππα Μάθιους, η Τζένη Μπαλατσινού και η Βίκυ Κουλιανού ποζάρουν με την αυτοπεποίθηση που χαρακτήριζε τα supermodels της δεκαετίας του ’90.

Η Φιλίππα Μάθιους εμφανίζεται με λευκό ολόσωμο σύνολο, η Τζένη Μπαλατσινού με μαύρο σουτιέν και μίντι φούστα, ενώ η Βίκυ Κουλιανού ποζάρει με λευκή δαντέλα. Το πορτοκαλί φόντο, τα έντονα γράμματα και η χαρακτηριστική αισθητική του «ΚΛΙΚ» μεταφέρουν αμέσως την εικόνα μιας εποχής κατά την οποία τα περιοδικά είχαν τεράστια επιρροή στην ποπ κουλτούρα.

Το τεύχος κόστιζε τότε 1.000 δραχμές, ενώ στο εξώφυλλο δεσπόζει ο αριθμός «100», καθώς το περιοδικό γιόρταζε τα 100 τεύχη κυκλοφορίας του. Ο τίτλος που συνόδευε τις τρεις γυναίκες ήταν εξίσου χαρακτηριστικός για την εποχή: «Το Πάνθεον των Ελλήνων Superstars!».