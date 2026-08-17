Σε στοχευμένες κινητοποιήσεις προχωρούν έως τις 26 Αυγούστου οι εφοριακοί, απέχοντας από τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, με αιχμή την υποστελέχωση, την εντατικοποίηση της εργασίας, τις απλήρωτες υπερωρίες και τις συνθήκες ασφάλειας κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας Εργαζομένων του υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Τσαγκαράκης, χαρακτήρισε την κινητοποίηση «στοχευμένη απεργία», τονίζοντας ότι οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά την εξυπηρέτηση των πολιτών στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» του ΕΡΤnews, ο κ. Τσαγκαράκης υποστήριξε ότι οι κινητοποιήσεις αποφασίστηκαν μετά την εξάντληση κάθε περιθωρίου ουσιαστικού διαλόγου με τη διοίκηση, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Οι εργαζόμενοι παραμένουν στις θέσεις τους και συνεχίζουν να εξυπηρετούν τις υπόλοιπες ανάγκες των πολιτών, ενώ η αποχή αφορά συγκεκριμένα τους προληπτικούς ελέγχους και την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων».

Σύμφωνα με τον ίδιο, στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι περιλαμβάνονται η μετακύλιση ευθυνών στους υπαλλήλους, η εξαντλητική στοχοθεσία, οι υπερωρίες χωρίς επαρκή αμοιβή, η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η έλλειψη ασφαλών συνθηκών κατά τη διενέργεια ελέγχων.

Καταγγελία για χαμηλές αμοιβές και υπερωρίες

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσαγκαράκης στις αποδοχές των εργαζομένων και στις υπερωρίες, απορρίπτοντας την εικόνα ότι οι υπάλληλοι του υπουργείου Οικονομικών απολαμβάνουν ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές.

Όπως ανέφερε, οι σημερινές αποδοχές ενός υπαλλήλου είναι περίπου 20% εκείνων που λάμβανε πριν από δύο δεκαετίες, ενώ υποστήριξε ότι οι υπερωρίες δεν αμείβονται με βάση ολόκληρο το ωρομίσθιο.

Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα εργαζομένους που μπορεί να ξεκινούν τη δουλειά τους από νωρίς το πρωί και να επιστρέφουν αργά το βράδυ, λαμβάνοντας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει η Ομοσπονδία, περίπου 9 ευρώ για υπερωριακή εργασία.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι υπάρχουν ανώτατα όρια στις υπερωρίες, τα οποία, όπως υποστήριξε, δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές ανάγκες της υπηρεσίας. «Μπορεί η διοίκηση να ζητάει από τους υπαλλήλους να κάνουν 200 υπερωρίες και το πλαφόν να είναι 120», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας υποστήριξε ακόμα ότι υπήρξαν περιπτώσεις κατά τις οποίες οι εργαζόμενοι πραγματοποιούσαν υπερωρίες χωρίς να έχουν προηγουμένως εγκριθεί οι σχετικές πιστώσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχει αβεβαιότητα για την αποζημίωσή τους.

«Η καθημερινότητα των πολιτών δεν αλλάζει»

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις της κινητοποίησης, ο κ. Τσαγκαράκης τόνισε ότι η καθημερινότητα των πολιτών δεν επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι εργαζόμενοι παραμένουν στις υπηρεσίες τους και συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν τις υπόλοιπες εργασίες.