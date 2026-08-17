Νέο επεισόδιο σημειώθηκε στα Βορίζια της Κρήτης ανάμεσα σε μέλη των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη, διατηρώντας το κλίμα τεταμένο.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, γυναίκα από την οικογένεια Φραγκιαδάκη υπέβαλε μήνυση σε βάρος της μητέρας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, υποστηρίζοντας ότι δέχθηκε απειλές.

Μετά τη μήνυση, η μητέρα του 39χρονου συνελήφθη στο πλαίσιο της προβλεπόμενης διαδικασίας. Ωστόσο, η υπόθεση δεν σταμάτησε εκεί.

Η μητέρα του Φανούρη Καργάκη προχώρησε με τη σειρά της σε μήνυση σε βάρος της γυναίκας από την οικογένεια Φραγκιαδάκη. Ακολούθησε και η σύλληψη της δεύτερης γυναίκας, αναφέρει το neakriti.gr.

Στη συνέχεια, πάντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες, και οι δύο γυναίκες αφέθηκαν ελεύθερες.