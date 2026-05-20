Από το 2024 τουλάχιστον 100 άτομα είχαν μηνύσει τα τρία άτομα που συνελήφθησαν στα Βορίζια και κατηγορούνται για «μαφία» των επιδοτήσεων στην Κρήτη.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, από τον Φεβρουάριο του 2024 ιδιοκτήτες περιουσιών στην περιοχή του Αμαρίου είχαν προσφύγει στη Δικαιοσύνη, με μηνυτήρια αναφορά που είχαν υποβάλλει στην Εισαγγελία Ρεθύμνου, την οποία κοινοποιούσαν στην Εισαγγελία Εφετών Κρήτης αλλά και στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Η μηνυτήρια αναφορά στρεφόταν κατά των τριών αγροτοκτηνοτρόφων από τα Βορίζια, σε βάρος των οποίων έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης και έχουν πάρει προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή ενώπιον της αρμόδιας ανακρίτριας Ρεθύμνου.

Της μηνυτήριας αναφοράς είχε προηγηθεί έγγραφη καταγγελία την οποία συνυπέγραφαν 100 συγχωριανοί και κοντοχωριανοί των πέντε που κατέθεσαν τη μηνυτήρια αναφορά. Από τότε έκαναν λόγο για την “εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος ανομίας, φόβου και αυθαιρεσίας στην ευρύτερη περιοχή.

Στη μηνυτήρια αναφορά, οι πέντε Κρητικοί περιέγραφαν χαρακτηριστικά:

«Παρά τη σωρεία μηνύσεων, αναφορών και καταγγελιών μας -και δεκάδων άλλων πολιτών- σε βάρος των ανωτέρω και συγκεκριμένα σε βάρος του 1ου, 2ου και 3ου, δυστυχώς μέχρι και σήμερα ένα μείζον κοινωνικό ζήτημα που ταλανίζει μια ολόκληρη περιοχή και δεκάδες οικογένειες του Νομού Ρεθύμνου δεν έχει εισέτι επιλυθεί. Συγκεκριμένα, οι πρώτοι τρεις μηνυόμενοι, κτηνοτρόφοι, προερχόμενοι από χωριό του γειτονικού Νομού Ηρακλείου, εμφανίστηκαν με τα ποιμνιά τους στην κτηματική περιφέρεια της τ.κ. Αποδούλου του Δήμου Αμαρίου το έτος 2021 και έκτοτε η καθημερινότητά μας έχει αλλάξει πλήρως, καθότι οι ανωτέρω μηνυόμενοι ξεκίνησαν και συνεχίζουν να πράττουν σωρεία παραβάσεων σε βάρος των περιουσιών μας και γενικότερα των περιουσιών που διατηρούν οι μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι όχι μόνον ζημιώνονται και είναι αδύνατον να αξιοποιήσουν τα ακίνητά τους, αλλά στην κυριολεξία ένεκα του καθεστώτος φόβου που έχει επιβληθεί, δεν μπορούν καν να τα προσεγγίσουν.

Οι τρεις πρώτοι μηνυόμενοι αποφάσισαν εντελώς ξαφνικά να μεταφέρουν το μεγάλο ποίμνιό τους στην περιοχή μας, προκαλώντας όλα αυτά τα χρόνια επί μονίμου βάσεως ανεξέλεγκτες φθορές στην περιουσία μας, την οποία προσπαθούμε να διατηρήσουμε τόσα έτη και εκ της οποίας βιοποριζόμαστε. Πολλοί από εμάς βλέπουμε καθημερινά την πατρογονική μας περιουσία έρμαιο στα χέρια αυτών να καταστρέφεται από το ανεπιτήρητο ποίμνιό τους. Τόσο για τις παραπάνω περιγραφόμενες πράξεις όσο και για άλλες αξιόποινες πράξεις σε βάρος μας υπάρχει σωρεία δικογραφιών με κατηγορούμενους τους τρεις εκ των μηνυόμενων τις οποίες και προσκομίζουμε ενώπιον Σας, ωστόσο ουδεμία ουσιαστική κύρωση έχουν υποστεί μέχρι σήμερα, ποινική ή διοικητική, με αποτέλεσμα να έχει εγκαθιδρυθεί ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας και φόβου στην ευρύτερη περιοχή, εν γνώσει δυστυχώς των Αστυνομικών Αρχών, στις οποίες κατ’ επανάληψιν έχουμε προσφύγει. Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα παρά τη σωρεία μηνύσεων που έχουν κατατεθεί σε βάρος τους, την έγγραφη καταγγελία που έχουμε αποστείλει με δική μας πρωτοβουλία και την οποία συνυπογράφουν 100 συγχωριανοί μας οι οποίοι και έχουν άμεσο έννομο συμφέρον, προς τον τότε Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, ουδεμία φορά δεν έχουν συλληφθεί ούτε και κρατηθεί στα πλαίσια της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ μάλιστα δεν τους έχει επιβληθεί κανένα διοικητικό πρόστιμο όπως ορίζει το άρθρο 38 του Ν. 4760/2020. Με τη στάση αυτή που διατηρούν επί σειρά ετών οι αρμόδιες Αρχές δείχνουν να σιωπούν έναντι της σε βάρος μας παραβατικής συμπεριφοράς των τριών πρώτων εκ μηνυόμενων.

Από το έτος 2021 έχουμε ξεκινήσει να καταγγέλλουμε ενώπιον κάθε αρμόδιας Αρχής την προσβλητική και επιζήμια συμπεριφορά σε βάρος μας από τους ανωτέρω μηνυόμενους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ουδεμία αρμόδια Αρχή δεν έχει επιληφθεί ουσιαστικά επί του θέματος αυτού, αναγκάζοντάς μας για ακόμα μία φορά να βρεθούμε ενώπιόν Σας ζητώντας τα αυτονόητα, ήτοι την εφαρμογή των νομίμων διατάξεων και την επιβολή των απαραίτητων προστίμων ώστε να πάψει δια παντός η συμπεριφορά αυτή σε βάρος μας, καθώς και να αποτραπεί η όποια παραβατική συμπεριφορά επρόκειτο να επιδείξουν οι μηνυόμενοι στο μέλλον.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με τη ρητή επιφύλαξη παντός εν γένει δικαιώματός μας

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

Να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά των μηνυόμενων και παντός άλλου υπευθύνου και δη των καθ’ ύλην και κατά τόπο αρμοδίων υπηρεσιακών και διοικητικών υπευθύνων, αυτουργού, συναυτουργού, ηθικού αυτουργού και εν γένει συμμετόχου για τις όποιες πράξεις έχουν τελεσθεί από τους μηνυόμενους, αλλά και για τις παραλείψεις όσων όφειλαν υπηρεσιακώς να ενεργήσουν».