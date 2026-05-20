Την παρουσία Τούρκων αστυνομικών στην Αθήνα για το Final Four της Euroleague, λόγω της παρουσίας των οπαδών της Φενέρμπαχτσε, ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Ο Ολυμπιακός θα είναι η ομάδα που θα έχει, όπως είναι λογικό, τον πρώτο λόγο στις εξέδρες, καθώς αναμένεται να βρεθούν 9-10.000 οπαδοί του στον ημιτελικό της Παρασκευής (22/5). Δυνατή παρουσία, όμως, θα έχουν στο Telecom Center Athens και οι Τούρκοι.

Οι άνθρωποι της Φενέρμπαχτσε υπολογίζουν ότι περισσότεροι από 4.000 οπαδοί της θα είναι στις εξέδρες και για να κυλήσουν όλα ομαλά στην Αθήνα αυτές τις ημέρες θα έρθουν και Τούρκοι αστυνομικοί, με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη να αναφέρει τα εξής…

«Eγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους δύο χιλιάδες οκτακόσια ευρώ (2,800.00 Ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του φορέα 1057 Ειδικού Φορέα 201-9900900 «Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος», ΑΛΕ 2420906001, οικ. έτους 2026, με την αιτιολογία “Έξοδα διαμονής σε ξενοδοχείο και τέλος ανθεκτικότητας δύο -2- Τούρκων αστυνομικών, κατά το χρονικό διάστημα από 21-05-2026 έως 25-05-2026, προκειμένου να συνεργαστούν με τις Ελληνικές Αρχές σε θέματα διαχείρισης φιλάθλων, κατά την διεξαγωγή του EuroLeague Final 4 στην Αθήνα, από 22 έως 24-05-2026.”. Η δαπάνη θα γίνει για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας 1035 Δ/ΝΣΗ ΑΝΤ.ΟΡΓ.ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ».