Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης, δύο από τα πλέον εμβληματικά και σημαντικά μουσεία της Νέας Υόρκης, το «Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης» και η «Neue Galerie» θα συγχωνευθούν το 2028.

Η είδηση αυτή έρχεται πριν από την 25η επέτειο της «Neue Galerie» που πρωτοάνοιξε το 2001, και με τις ανακαινίσεις στο εσωτερικό της να «τρέχουν» αρχής γενομένης από την 27η Μαίου, έως και τον Αύγουστο του 2026.

Η επικείμενη αυτή ένωση μεταξύ των δυο ιδρυμάτων θα βρεί το «Met» να κατέχει το αρχοντικό «Beaux-Arts» της «Neue Galerie» στο Μανχάταν , και ταυτόχρονα να το μετονομάζει σε «Met Ronald S. Lauder Neue Galerie» ή «Met Neue Galerie», εν συντομία.

«Η συγχώνευση αυτή με το Met το 2028 έρχεται ουσιαστικά να διατηρήσει και ταυτόχρονα να ενισχύσει την κληρονομιά της «Neue Galerie» στο διηνεκές», έγραψε ο ιδρυτής της «Neue Galerie», Ρόναλντ Σ. Λόντερ, σε επιστολή του σχετικά με την ανακοίνωση της συγχώνευσης, που δημοσιοποιήθηκε στα αμερικανικά ταμπλόιντ.

Όσο για την «Neue Galerie», είναι γνωστό πως διαθέτει την πιο φημισμένη συλλογή γερμανικής και αυστριακής τέχνης του 20ού αιώνα, που υπάρχει εκτός Ευρώπης. Με κορυφαίο έκθεμα τον πίνακα «The woman in Gold» του Gustav Klimt, που έγινε αφορμή να γυριστεί και η ομώνυμη ταινία.

Η είδηση της συγχώνευσης των δύο ιδρυμάτων, όπως έγινε γνωστό, θα ενώσει τους πόρους τους με έναν πρωτοφανή τρόπο. Ταυτόχρονα η «Neue Galerie» έχει προγραμματιστεί να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά με όλο το προσωπικό της και τη συλλογή της, ενώ και το καφέ της θα παραμείνει ανοιχτό.

Ωστόσο η άφιξη του «Met», θα συμπληρώσει τα προγράμματα και τις ερευνητικές δυνατότητες της και θα διευρύνει το κοινό της, κυρίως μέσω ψηφιακών πρωτοβουλιών και συνεργατικού προγραμματισμού, στην εποχή του «ΑΙ».

Ταυτόχρονα έχει ξεκινήσει και μια μεγάλη εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για την υποστήριξη της συγχώνευσης των δυο μουσείων. Ενώ, όπως έγινε ήδη γνωστό, θα υπάρξουν και περαιτέρω δωρεές από τον Lauder και την κόρη του, Έριν Λόντερ ανοίγοντας τον δρόμο και σε άλλους 24 κορυφαίους συλλέκτες να προσφέρουν δωρεές με την μεγαλύτερη να σημειώνεται από τη θρυλική προστάτιδα του «Met», Marina Kellen French, της αμερικανικής οικογένειας τραπεζιτών.

Πρόσφατες μάλιστα αναφορές των αμερικανικών ταμπλόιντ κάνουν λόγο πως ήδη έχει επιτευχθεί το 80% αυτού του στόχου του «Met» που θέλει να αυξήσει το κληροδότημα σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια