Νέο ξέσπασμα είχε ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά τη διάρκεια αγώνα του στο τουρνουά της Γενεύη, με τον Έλληνα πρωταθλητή να εμφανίζεται εκνευρισμένος και να αντιδρά έντονα προς τον πατέρα και προπονητή του, Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς γνώρισε την ήττα με 2-0 σετ (7-6, 7-6) από τον Λέρνερ Τίεν, αποχαιρετώντας πρόωρα το τουρνουά της Γενεύης και συνεχίζοντας τη δύσκολη φετινή του πορεία.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τον Έλληνα τενίστα να απευθύνεται σε έντονο ύφος προς τον πατέρα του, ζητώντας του να σταματήσει να του δίνει οδηγίες από την εξέδρα.

«Θα μου κάνεις μια χάρη σε παρακαλώ; Δεν θα μου δείχνεις από την άλλη μεριά», ακούστηκε να λέει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, εμφανώς εκνευρισμένος.

Η ένταση συνεχίστηκε και σε διάλειμμα του αγώνα, όταν ο Έλληνας πρωταθλητής αναζητούσε κάτι στον πάγκο του και δεν μπορούσε να το βρει. Τότε γύρισε προς τον Απόστολο Τσιτσιπά και τον ρώτησε σε έντονο ύφος: «Πού είναι γ…ω το σπίτι σου;», με τον πατέρα του να φαίνεται πως του απαντά ότι το αντικείμενο βρίσκεται στο ψυγείο.

Τα νέα ξεσπάσματα του Στέφανου Τσιτσιπά έρχονται σε μια περίοδο όπου ο Έλληνας πρωταθλητής προσπαθεί να βρει σταθερότητα και αγωνιστικό ρυθμό, μετά από συνεχόμενες απογοητευτικές εμφανίσεις τη φετινή σεζόν.