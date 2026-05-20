Σοκ προκαλούν οι λεπτομέρειες που έδωσε στη δημοσιότητα η Ελληνική Αστυνομία σχετικά με το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/05/2026) στην Αττική Οδό και είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό οδηγού μοτοσικλέτας.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 15:10, κοντά στον σταθμό διοδίων της Ανθούσα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα.

Όπως αναφέρεται, περιπολικό του Τμήματος Τροχαίας Αττικής Οδού είχε σταθμεύσει στη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (ΛΕΑ), προκειμένου οι αστυνομικοί να πραγματοποιήσουν έλεγχο σε οδηγό φορτηγού για παράβαση μη χρήσης ζώνης ασφαλείας.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Κατά τη διάρκεια του τροχονομικού ελέγχου, οι αστυνομικοί είχαν ενεργοποιήσει όλα τα απαραίτητα προειδοποιητικά μέσα, όπως φάρους και αλάρμ, ώστε να είναι ορατοί από τα διερχόμενα οχήματα.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., τη στιγμή που οι αστυνομικοί ολοκλήρωναν τον έλεγχο και ετοιμάζονταν να επιβιβαστούν στο περιπολικό για να αποχωρήσουν, διερχόμενη μοτοσικλέτα προσέκρουσε αρχικά στο πίσω αριστερό πλαϊνό μέρος του περιπολικού.

Στη συνέχεια, η μηχανή χτύπησε τον καθρέφτη της πόρτας του οδηγού και κατέληξε στο πίσω αριστερό μέρος του φορτηγού που βρισκόταν υπό έλεγχο.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε θανάσιμα.

Για το τραγικό δυστύχημα προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού, ενώ έχει ήδη ενημερωθεί και ο αρμόδιος εισαγγελέας.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία και τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο.