Την αύξηση των ομάδων της Stoiximan Super League σε 16 και την κατάργηση των play off και των play out ζήτησαν πέντε ΠΑΕ και συγκεκριμένα οι ΠΑΟΚ, ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Παναιτωλικός και Πανσερραϊκός.

Το φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώνεται την Πέμπτη (21/5) με τη διεξαγωγή της τελευταίας αγωνιστικής των play out και την ίδια μέρα θα γίνει και έκτακτο διοικητικό συμβούλιο με θέμα την αναδιάρθρωση.

Θέμα που προέκυψε μετά την επιστολή που έστειλαν οι ΑΕΛ, Αστέρας Τρίπολης, Πανσερραϊκός, Παναιτωλικός και ΠΑΟΚ, ζητώντας την αύξηση των ομάδων σε 16 από 14 που είναι τώρα και την κατάργηση των play off και των play out.

Για να συμβεί αυτό, χρειάζονται 11 ψήφοι από τις 14 ομάδες, συν την ΕΠΟ που επίσης έχει μία ψήφο.