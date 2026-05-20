Ισχυρή ανησυχία προκάλεσε στην Τουρκία ο σεισμός μεγέθους 5,6 Ρίχτερ που σημειώθηκε στη Μαλάτια (Μελητηνή), με επίκεντρο την περιοχή Battalgazi. Σύμφωνα με τα στοιχεία της AFAD, η δόνηση καταγράφηκε στις 09:00 τοπική ώρα και είχε εστιακό βάθος 7,03 χιλιομέτρων, γεγονός που συνέβαλε ώστε να γίνει έντονα αισθητή και σε γειτονικές περιοχές.

Η σεισμική δόνηση επανέφερε με δραματικό τρόπο στο προσκήνιο τον φόβο για τα ρήγματα της Ανατολικής Ανατολίας, καθώς κορυφαίοι Τούρκοι σεισμολόγοι έσπευσαν να ερμηνεύσουν το φαινόμενο. Οι περισσότερες εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι ο σεισμός συνδέεται με τη μετασεισμική ακολουθία και την ανακατανομή τάσεων μετά τους καταστροφικούς σεισμούς της 6ης Φεβρουαρίου 2023, χωρίς όμως να λείπουν οι προειδοποιήσεις για μετασεισμούς, ευάλωτα κτίρια και ρήγματα που παραμένουν ενεργά.

Νατζί Γκιορούρ: «Στο άσπαστο τμήμα του Ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας»

Ο διάσημος καθηγητής γεωλογίας Νατζί Γκιορούρ ανέφερε ότι ο σεισμός έγινε στο «άσπαστο» τμήμα του Ρήγματος της Ανατολικής Ανατολίας, επισημαίνοντας με αυτόν τον τρόπο ότι η περιοχή εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερο σεισμικό ενδιαφέρον. Η φράση του προκάλεσε έντονη αίσθηση, καθώς συνδέει τη δόνηση με έναν από τους πιο κρίσιμους σεισμικούς μηχανισμούς της Τουρκίας.

Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν: «Δεν περιμένω μεγαλύτερο σεισμό, αλλά κανείς δεν μπορεί να απαντήσει απόλυτα»

Ο καθηγητής γεωφυσικής Οβγκούν Αχμέτ Ερτζάν χαρακτήρισε τον σεισμό της Μαλάτια ως μετασεισμό των μεγάλων σεισμών της 6ης Φεβρουαρίου 2023. Τόνισε ότι, από γεωφυσική άποψη, δεν μπορεί να απαντηθεί με βεβαιότητα αν θα ακολουθήσει μεγαλύτερη δόνηση τις επόμενες ημέρες, αλλά ξεκαθάρισε ότι, με την εμπειρία του, δεν έχει τέτοια προσδοκία.

Ο ίδιος εκτίμησε ότι ένας σεισμός 5,6 δεν αναμένεται να προκαλέσει κατάρρευση σε σύγχρονα κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα, αλλά προειδοποίησε για ζημιές σε πέτρινα χωριάτικα σπίτια, καμινάδες και μιναρέδες.

Οκάν Τουϊσούζ: «Φορτισμένο ρήγμα έσπασε – μετασεισμοί έως 4,7»

Ο γεωλόγος καθηγητής Οκάν Τουϊσούζ εξήγησε ότι η δόνηση δείχνει πως έσπασε ένα ρήγμα πάνω στο οποίο είχε συσσωρευτεί τάση. Υπογράμμισε ότι η επίδραση των σεισμών του 2023 συνεχίζεται στην περιοχή και προειδοποίησε πως μέσα στις πρώτες ημέρες μπορεί να καταγραφούν μετασεισμοί ακόμη και της τάξης των 4,6 έως 4,7 Ρίχτερ.

Ο ίδιος ζήτησε από τους πολίτες να μην μπαίνουν σε κτίρια που έχουν ήδη υποστεί ζημιές, καθώς οι μετασεισμοί μπορεί να τα καταστήσουν ακόμη πιο επικίνδυνα.

Οσμάν Μπεκτάς: «Η Μαλάτια έχει αδύναμο έδαφος και κουρασμένα κτίρια»

Ο καθηγητής Οσμάν Μπεκτάς χαρακτήρισε τη δόνηση «μη απρόσμενη», εντάσσοντάς την στους καθυστερημένους μετασεισμούς των σεισμών του Καχραμανμαράς το 2023. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η Μαλάτια έχει «αρκετά αδύναμο» έδαφος και «κουρασμένες» κατασκευές, στοιχείο που αυξάνει τον κίνδυνο σε περίπτωση νέων ισχυρών δονήσεων.

Ο Μπεκτάς σημείωσε ακόμη ότι στην περιοχή της πεδιάδας της Μαλάτια υπάρχουν πολλά ρήγματα και ότι σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να ειπωθεί με βεβαιότητα ποιο από αυτά βρίσκεται υπό μεγαλύτερη πίεση.

Σενέρ Ουσουμεζσόι: «Υπάρχει δυναμικό κάτω από 6,5 στο Πουτούργκε»

Ο καθηγητής Σενέρ Ουσουμεζσόι έκανε μία από τις πιο ανησυχητικές εκτιμήσεις, υποστηρίζοντας ότι η κινητικότητα στην περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί. Όπως ανέφερε, στο ρήγμα του Πουτούργκε υπάρχει δυναμικό για σεισμό κάτω από 6,5, καθώς η ενέργεια μεταφέρεται σε παράλληλους κλάδους και προκαλεί μικρότερες δονήσεις στο Battalgazi.

Η προειδοποίησή του δίνει πιο σκοτεινό τόνο στη συζήτηση, καθώς ανοίγει ξανά το ερώτημα αν η περιοχή έχει ακόμη σεισμική ενέργεια που δεν έχει εκτονωθεί.

Χασάν Σοζμπιλίρ: «Το ρήγμα έχει παράξει καταστροφικούς σεισμούς στο παρελθόν»

Ο καθηγητής Χασάν Σοζμπιλίρ, διευθυντής του Κέντρου Έρευνας και Εφαρμογών Σεισμών του Πανεπιστημίου Dokuz Eylül, εκτίμησε ότι η σεισμική πηγή συνδέεται με τη ζώνη ρηγμάτων Uluova–Yeşilyurt. Σύμφωνα με τον ίδιο, παλαιοσεισμολογικές έρευνες έδειξαν ότι το συγκεκριμένο ρήγμα έχει παράξει στο παρελθόν καταστροφικούς σεισμούς με επιφανειακή διάρρηξη, στοιχείο που δείχνει μελλοντικό δυναμικό για ισχυρό σεισμό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο σημερινός σεισμός ήταν κάτω από το όριο που συνήθως προκαλεί μεγάλες απώλειες, αλλά κάλεσε όσους έχουν ζημιές στα σπίτια τους να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές και να κινηθούν σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.

Το τρομακτικό ερώτημα: Ήταν απλώς μετασεισμός ή προειδοποίηση;

Το κρίσιμο σημείο είναι ότι οι ειδικοί αποφεύγουν να παρουσιάσουν τη δόνηση ως βέβαιο προάγγελο μεγαλύτερου σεισμού. Αντίθετα, οι περισσότεροι τη συνδέουν με τη μετασεισμική ακολουθία των σεισμών του 2023 και την ενεργή σεισμική συμπεριφορά της περιοχής.

Ωστόσο, οι αναφορές σε άσπαστα τμήματα ρηγμάτων, μεταφορά τάσεων, αδύναμο έδαφος, κουρασμένα κτίρια και πιθανές μετασεισμικές δονήσεις δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα ανησυχίας για τη Μαλάτια. Το μήνυμα των σεισμολόγων είναι σαφές: όχι πανικός, αλλά απόλυτη προσοχή, ειδικά σε κτίρια με προηγούμενες ζημιές.