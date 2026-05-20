Μια απροσδόκητη κίνηση εκτόνωσης της έντασης καταγράφεται σε ένα από τα πιο κρίσιμα γεωπολιτικά σημεία του πλανήτη. Το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, του πανίσχυρου ιδεολογικού στρατού του Ιράν, ανακοίνωσε επίσημα ότι επέτρεψε τη διέλευση σε περισσότερα από 25 εμπορικά πλοία και δεξαμενόπλοια από τα Στενά του Ορμούζ, κατά τη διάρκεια του τελευταίου εικοσιτετραώρου.



Η εξέλιξη αυτή παρακολουθείται στενά από τις διεθνείς αγορές ενέργειας και τη ναυτιλία, καθώς η συγκεκριμένη θαλάσσια δίοδος αποτελεί το «κλειδί» για τη μεταφορά του παγκόσμιου πετρελαίου. Αν και η περιοχή παραμένει μια μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί, η ελεύθερη αυτή διέλευση δίνει μια προσωρινή ανάσα ασφαλείας στις διεθνείς μεταφορές.



Η Τεχεράνη έχει μπλοκάρει σε μεγάλο βαθμό τη ναυσιπλοΐα από αυτόν τον στρατηγικής σημασίας δίαυλο, αφού ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, με τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου. Μολονότι από τις 8 Απριλίου έχει τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός, το Ιράν απαιτεί από τα πλοία που θέλουν να περάσουν από το Ορμούζ να λάβουν έγκριση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.



«Τις τελευταίες 24 ώρες, 26 πλοία –δεξαμενόπλοια, πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και άλλα εμπορικά– διέπλευσαν το Ορμούζ» ανέφεραν οι Φρουροί στην πλατφόρμα Χ. Σύμφωνα το ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης, τα πλοία πέρασαν αφού «συνεργάστηκαν» μαζί του.



Η Νότια Κορέα ανακοίνωσε νωρίτερα ότι ένα δικό της δεξαμενόπλοιο πέρασε από το Ορμούζ «σε συντονισμό με το Ιράν». Είναι το πρώτο νοτιοκορεατικό πλοίο που περνάει, από την έναρξη του πολέμου.



Το Ιράν έχει συγκροτήσει έναν νέο οργανισμό, την Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου, που διαχειρίζεται το Ορμούζ. Από την περασμένη εβδομάδα έχει αυξηθεί ο αριθμός των πλοίων που περνούν από τα Στενά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.