Μια πρωτοφανής δικαστική και πολιτική εξέλιξη φέρνει στα άκρα τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Κούβα, καθώς η Ουάσινγκτον προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης κατά του πρώην προέδρου της χώρας, Ραούλ Κάστρο.



Την είδηση-βόμβα αποκάλυψε ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ στο πρακτορείο Reuters, επιβεβαιώνοντας ότι η κίνηση αυτή αποτελεί μια δραματική κλιμάκωση στην εκστρατεία πίεσης που ασκεί η Αμερική ενάντια στην κομμουνιστική κυβέρνηση του νησιού της Καραϊβικής. Το υπουργείο Εξωτερικών της Κούβας δεν προχώρησε σε κάποιο άμεσο σχόλιο, τηρώντας στάση αναμονής.



Η βαρύτατη αυτή απαγγελία κατηγοριών έρχεται σε μια χρονική συγκυρία όπου ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πιέζει ανοιχτά και με κάθε μέσο για μια ριζική αλλαγή καθεστώτος στην Κούβα. Σημειώνεται ότι το κομμουνιστικό κόμμα, υπό την ηγεσία του Ραούλ Κάστρο και παλαιότερα του αδελφού του, Φιντέλ Κάστρο, βρίσκεται στην εξουσία του νησιού από την ιστορική επανάσταση του 1959.



Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να προκαλέσει παγκόσμιο αντίκτυπο και να πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στη διεθνή διπλωματική σκηνή, ανοίγοντας έναν νέο, απρόβλεπτο κύκλο έντασης ανάμεσα στις δύο χώρες.