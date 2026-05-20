Ο Έλληνας grandmaster του σκακιού, Ευγένιος Ιωαννίδης, αντιμετώπισε 10 παίκτες ταυτόχρονα στο πλαίσιο της εικαστικής έκθεσης «Η τέχνη στη σκακιέρα», που φιλοξενείται στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Ισλαχανέ».

«Βρισκόμαστε σήμερα στον χώρο του Ισλαχανέ για ένα simultaneous παιχνίδι επίδειξης, όπου θα αντιμετωπίσω ταυτόχρονα 10 παίκτες. Η διαδικασία του παιχνιδιού γίνεται κυκλικά, με μία μόνο κίνηση τη φορά σε κάθε σκακιέρα, μέχρι την ολοκλήρωση όλων των παρτίδων», είπε, σύμφωνα με το rthess.gr.

«Το σκάκι πλέον στην Ελλάδα είναι αρκετά διαδεδομένο, με την άνοδό του να οφείλεται κυρίως στην απεικόνισή του σε ξένες σειρές και ταινίες. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί πρόοδος, με αρκετά παιδιά να επιθυμούν να το διδαχθούν και στα σχολεία. Βέβαια, σε σχέση με χώρες του εξωτερικού υπολειπόμαστε ακόμη στη διάδοσή του. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ότι στη γυμναστική ακαδημία, στην οποία σπούδασα και εγώ, το σκάκι δεν υπήρχε ως άθλημα στο πρόγραμμα σπουδών», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Η συμβουλή που θα έδινα στα νέα παιδιά που αρχίζουν τώρα να ασχολούνται με το σκάκι είναι να το αντιμετωπίζουν ως παιχνίδι και όχι ως κάτι υπερβολικά σοβαρό που θα τους πιέσει. Να το απολαμβάνουν και να χαίρονται τη διαδικασία του σημερινού αγώνα, και όποιο κι αν είναι το αποτέλεσμα, να ξέρουν ότι έτσι κι αλλιώς θα βγουν κερδισμένοι από αυτή την εμπειρία» δήλωσε ο Ευγένιος Ιωαννίδης.