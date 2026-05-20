Σε υψηλούς τόνους αντέδρασε το υπουργείο Εξωτερικών για τη συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας απέναντι σε Έλληνες πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο «Global Sumud Flotilla».

Το ΥΠΕΞ με διάβημα, χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη συμπεριφορά «απαράδεκτη» και «απολύτως καταδικαστέα», στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς τις ισραηλινές αρχές και ζητώντας πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διάβημα διαμαρτυρίας με εντολή Γεραπετρίτη

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, με εντολή του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη πραγματοποιήθηκε διάβημα διαμαρτυρίας προς την ισραηλινή πλευρά για το περιστατικό.

Η Αθήνα ζητά την ταχεία διεκπεραίωση όλων των προβλεπόμενων διαδικασιών και την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών που συμμετείχαν στην αποστολή του «Global Sumud Flotilla».

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο»

Το υπουργείο Εξωτερικών τονίζει ότι η συμπεριφορά του Ισραηλινού υπουργού Εθνικής Ασφάλειας, η οποία στρεφόταν κατά πολιτών που συμμετείχαν στον στολίσκο, είναι απολύτως μη αποδεκτή.

«Απαιτούμε πλήρη σεβασμό στο διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ανθρώπινα δικαιώματα», αναφέρει χαρακτηριστικά το ΥΠΕΞ, υπογραμμίζοντας τη βαρύτητα που αποδίδει η ελληνική πλευρά στην προστασία των δικαιωμάτων των Ελλήνων πολιτών.

Η Αθήνα ζητά άμεση απελευθέρωση

Το βασικό αίτημα της ελληνικής πλευράς είναι η άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών και η ολοκλήρωση των διαδικασιών χωρίς καθυστέρηση.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ έρχεται να προστεθεί στις προηγούμενες ενέργειες της Αθήνας για την παροχή προξενικής συνδρομής και την ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων που συμμετείχαν στον στολίσκο.

Πολιτικό και διπλωματικό μήνυμα προς το Ισραήλ

Με το διάβημα διαμαρτυρίας, η ελληνική κυβέρνηση επιχειρεί να καταστήσει σαφές ότι η προστασία των Ελλήνων πολιτών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα.

Η Αθήνα κρατά ανοικτούς τους διπλωματικούς διαύλους, αλλά ταυτόχρονα ανεβάζει τον τόνο απέναντι στο Ισραήλ, ζητώντας σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών και συμμόρφωση με τις αρχές του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.