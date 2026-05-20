Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (20/05/2026) στην Αττική Οδό, με θύμα έναν μοτοσικλετιστή, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός της μηχανής κινούνταν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, φέρεται να προσέκρουσε σε καθρέφτη περιπολικού οχήματος της ΕΛ.ΑΣ., το οποίο ήταν σταματημένο στην άκρη του δρόμου για έλεγχο άλλου οχήματος.

Από τη σύγκρουση ο μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής, εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια προσέκρουσε σε διερχόμενο φορτηγό.

Η πρόσκρουση αποδείχθηκε μοιραία, καθώς ο αναβάτης υπέκυψε στα τραύματά του.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30' από κόμβο Παιανίας έως κόμβο Πλακεντίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 20, 2026

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου 500 μέτρα μετά τα διόδια της Ανθούσας, στο ρεύμα προς Ελευσίνα, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν τα ακριβή αίτια του τροχαίου.

Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία

Το θανατηφόρο τροχαίο προκάλεσε σοβαρή επιβάρυνση στην κίνηση των οχημάτων στην Αττική Οδό.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της τροχαίας, καταγράφονται καθυστερήσεις που ξεπερνούν τα 30 λεπτά στο ρεύμα προς Ελευσίνα, κυρίως στο τμήμα από Παιανία έως Δουκίσσης Πλακεντίας.

