Με σοβαρές δυσκολίες διεξάγεται η κυκλοφορία στην Αττική Οδό μετά από τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών αυτοκινήτων, που σημειώθηκε κοντά στον κόμβο Πεντέλης, στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο.

Το συμβάν προκάλεσε έντονη συμφόρηση στον αυτοκινητόδρομο, με την κίνηση των οχημάτων να γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες και τις καθυστερήσεις να αυξάνονται σημαντικά για όσους κινούνται προς τα ανατολικά προάστια και το «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της Αττικής Οδού, οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αναμονές που ξεπερνούν τα 20 με 25 λεπτά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης έως και τον κόμβο Μαραθώνος.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20΄-25΄από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Μαραθώνος. https://t.co/FzUHU4uQmx — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) May 10, 2026

Αμέσως μετά την καραμπόλα, στο σημείο έφτασαν περιπολικά της Τροχαίας αλλά και συνεργεία της Αττικής Οδού, προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία και να απομακρύνουν τα εμπλεκόμενα οχήματα από το οδόστρωμα.

Η ροή των αυτοκινήτων παραμένει ιδιαίτερα επιβαρυμένη, ενώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να αναφέρουν τραυματισμούς από το ατύχημα.