Μια άγνωστη πτυχή που συνδέει τη Βίκυ Παγιατάκη με την πολύκροτη υπόθεση δολοφονίας του Μάριου Παπαγεωργίου ήρθε στο φως της δημοσιότητας κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής εκπομπής Buongiorno, με αφορμή τη νέα έρευνα που παρουσιάζει απόψε η Αγγελική Νικολούλη. Η γνωστή αστρολόγος προχώρησε σε μια φορτισμένη εξομολόγηση, αποκαλύπτοντας ότι είχε προβλέψει τον θάνατο του άτυχου νέου πολλά χρόνια πριν συμβεί το μοιραίο, όταν εκείνος βρισκόταν ακόμη σε παιδική ηλικία.

«Υπάρχει ένα μεγάλο μυστικό με αυτή την υπόθεση και θα στο πω τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Βίκυ Παγιατάκη, ανοίγοντας τη συζήτηση στο πλατό.

Η ίδια εξήγησε τη συνάντηση που είχε στο παρελθόν με συγγενικό πρόσωπο του θύματος, περιγράφοντας τα όσα είδε στον αστρολογικό του χάρτη.

«Πριν χρόνια είχε έρθει η θεία του Μάριου Παπαγεωργίου σε μένα, ο Μάριος ήταν μικρός, και της είχα πει ότι στα 25 χρόνια βλέπω ένα σταμάτημα, μεγάλο κίνδυνο για τη ζωή του. Κι έφυγα… Και μετά έγινε ακριβώς όπως το είχα πει…Το ωροσκόπιο του Μάριου, Κριός, η Αγγελική με έχει καλέσει επανηλειμμένως να πάω στην εκπομπή να το πω. Αλλά δεν μπορούσα να το ξαναζήσω αυτό γιατί πονούσα», δήλωσε η αστρολόγος.

Η άρνηση για την τηλεοπτική εμφάνιση και το μήνυμα στη Νικολούλη

Η συναισθηματική πίεση που της προκάλεσε η επιβεβαίωση της συγκεκριμένης πρόβλεψης ήταν ο λόγος που την οδήγησε στο να κρατήσει αποστάσεις από τη δημοσιότητα και τις τηλεοπτικές εκπομπές που ασχολούνται με το έγκλημα.

Η Βίκυ Παγιατάκη περιέγραψε τη στάση της απέναντι στις κρούσεις που δέχτηκε από την οικογένεια αλλά και από την παρουσιάστρια του Φως στο Τούνελ, ξεκαθαρίζοντας τη θέση της:

«Και η θεία του με πήρε τηλέφωνο να μου πει να εμφανιστώ μαζί τους κλπ… Είναι από τις προβλέψεις που δεν ήθελα ποτέ να είχα κάνει. Πραγματικά, όταν ακούω τον Μάριο, κλαίω, με πιάνει κάτι, δεν αντέχω. Με έχουν καλέσει να πάω και δεν θέλω άλλο ποτέ να ασχοληθώ με κάτι τέτοιο και δεν πήγα. Αγγελική, συγγνώμη».