Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν οκτώ μαθητές στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών, όταν το διάσημο ρόλερ κόστερ Iron Shark στο λούνα παρκ Pleasure Pier της πόλης Γκάλβεστον υπέστη σοβαρή βλάβη. Τα παιδιά βρέθηκαν εγκλωβισμένα σε ύψος τριάντα μέτρων από το έδαφος, ακριβώς στο πιο απότομο σημείο της διαδρομής, λίγο πριν τη μεγάλη ελεύθερη πτώση. Η θέση του τρένου τα ανάγκασε να μείνουν επί τέσσερις ολόκληρες ώρες κοιτάζοντας ευθεία προς τον ουρανό, περιμένοντας τη σωτηρία.



Η κινητοποίηση των αρχών ήταν άμεση και το πάρκο εκκενώθηκε για λόγους ασφαλείας. Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο χρησιμοποίησαν μια γιγαντιαία πτυσσόμενη σκάλα και, με τη χρήση ειδικών ζωνών ασφαλείας, κατέβασαν έναν προς έναν τους έντρομους μαθητές.



Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία αργά το βράδυ, φέρνοντας την ανακούφιση σε γονείς και εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας, Μάικ Βαρέλα, οι μαθητές ήταν φανερά σοκαρισμένοι από την εμπειρία και την επικίνδυνη κάθοδο, ενώ εξετάστηκαν άμεσα για τυχόν αφυδάτωση λόγω της παραμονής τους κάτω από τον καυτό ήλιο.



Τα παιδιά συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή από την περιοχή του Χιούστον. Η σχολική περιφέρεια εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας βαθιά ευγνωμοσύνη προς τους διασώστες για την έγκαιρη παρέμβασή τους.



Από την πλευρά της, η διοίκηση του λούνα παρκ επιβεβαίωσε το περιστατικό, τονίζοντας ότι ενεργοποιήθηκε αμέσως το αυτόματο σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης, το οποίο είναι σχεδιασμένο να ακινητοποιεί το τρένο σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, αποτρέποντας έτσι μια σίγουρη τραγωδία, σύμφωνα με την New York Post.

