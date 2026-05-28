Το δικό της μήνυμα στήριξης έστειλε η Άννα Βίσση στον σύζυγο της Γωγώς Μαστροκώστα, με αφορμή την ανάρτηση με την οποία εκείνος αποχαιρέτησε δημόσια τη σύντροφό του. Η απώλεια της 56χρονης, η οποία απεβίωσε τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας, προκάλεσε κύμα συγκίνησης, με την ερμηνεύτρια να τοποθετείται κάτω από το ψηφιακό αντίο του αθλητή.

«Σου εύχομαι να βρεις τη δύναμη να συνεχίσεις ακόμα και στην απουσία της να τη νιώθεις στο πλευρό σου για πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση, απευθυνόμενη στον παλαίμαχο ποδοσφαιριστή.

«Τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία»

Η τοποθέτηση της τραγουδίστριας έγινε με αφορμή το βίντεο από την ημέρα του γάμου τους που δημοσίευσε ο Τραϊανός Δέλλας το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαΐου, συνοδευόμενο από ένα κείμενο για τη συμπλήρωση 16 χρόνων από την κοινή τους επέτειο.

«Σήμερα πριν 16 χρόνια μας ένωσε ο θεός με τα δεσμά του γάμου, χτες αυτά τα δεσμά κόπηκαν πάλι από αυτόν. Εγώ θα είμαι πάντα δεμένος μαζί σου, μα τα δικά σου δεσμά έγιναν φτερά για πετάξεις ψηλά. Εκείνη η μέρα ήταν η καλύτερη της ζωής μου και χτες η χειρότερη, τέτοιο σενάριο ούτε σε ταινία, αλλά έτσι το ήθελε ο σεναριογράφος μας. Θα σε θρηνώ πάντα και θα μας γιορτάζω κάθε τέτοια μέρα. Χρόνια μας πολλά αγάπη μου. Και όπως έλεγες πάντα μία φορά όμορφη, πάντα όμορφη, και έτσι ήσουν τότε, και έτσι θα είσαι για πάντα», ανέφερε στην ανάρτησή του ο σύζυγος της εκλιπούσης.