Ένας 46χρονος Έλληνας κατηγορήθηκε στη Βρετανία για παροχή βοήθειας σε ξένη υπηρεσία πληροφοριών, σε υπόθεση που, σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν και με τη στοχοποίηση δημοσιογράφου του τηλεοπτικού σταθμού Iran International.

Πρόκειται για τον Ιωάννη Αϊδινίδη, κάτοικο Μονάχου, ο οποίος συνελήφθη το Σάββατο 16 Μαΐου και κατηγορήθηκε βάσει του βρετανικού National Security Act, όπως ανακοίνωσε η αντιτρομοκρατική αστυνομία.

Ο 46χρονος αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του Westminster Magistrates’ Court.

Σύμφωνα με τη βρετανική αστυνομία, οι κατηγορίες αφορούν φερόμενη υποβοήθηση ξένης υπηρεσίας πληροφοριών, η οποία πιστεύεται ότι είναι ιρανική.

Η υπόθεση συνδέεται, κατά τις ίδιες ανακοινώσεις, με τη στοχοποίηση δημοσιογράφου που εργάζεται στο Iran International, τηλεοπτικό δίκτυο με έδρα το Λονδίνο, το οποίο ασκεί κριτική στην κυβέρνηση της Τεχεράνης.

«Δεν υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό»

Οι βρετανικές αρχές ανέφεραν ότι, σε αυτή τη φάση, δεν θεωρούν πως υπάρχει ευρύτερη απειλή για το κοινό.

Η Helen Flanagan, επικεφαλής της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας στο Λονδίνο, δήλωσε ότι η υπόθεση μπορεί να προκαλέσει ανησυχία, ειδικά στους εργαζομένους σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Γνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να προκαλέσει ανησυχία σε πολλούς ανθρώπους εδώ στη Βρετανία, και ιδιαίτερα σε όσους εργάζονται σε περσόφωνα μέσα ενημέρωσης», ανέφερε.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η αστυνομία συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με οργανισμούς και πρόσωπα, παρέχοντας συμβουλές και υποστήριξη για ζητήματα ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του συγκεκριμένου ατόμου και του οργανισμού που συνδέονται με την έρευνα.

Στο επίκεντρο το Iran International

Το Iran International έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο υποθέσεων ασφαλείας στη Βρετανία, λόγω της κριτικής στάσης του απέναντι στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Οι βρετανικές αρχές έχουν εκφράσει κατά καιρούς ανησυχία για απειλές σε βάρος δημοσιογράφων και εργαζομένων σε μέσα ενημέρωσης που απευθύνονται στο ιρανικό κοινό ή καλύπτουν θέματα που αφορούν την ιρανική αντιπολίτευση.

Η νέα υπόθεση έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βεβαρημένο περιβάλλον ασφαλείας για περσόφωνα μέσα στο Λονδίνο.

Σύνδεση με προηγούμενη υπόθεση εμπρησμού

Τον Απρίλιο, τρία άτομα είχαν κατηγορηθεί για απόπειρα εμπρηστικής επίθεσης σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με το Iran International στο βορειοδυτικό Λονδίνο.

Η φωτιά δεν προκάλεσε ζημιές ή τραυματισμούς, ωστόσο οι βρετανικές αρχές είχαν αναφέρει ότι εξετάζουν πιθανές ιρανικές διασυνδέσεις με το περιστατικό.

Παράλληλα, η αστυνομία ερευνούσε αν υπάρχει σύνδεση με σειρά εμπρηστικών επιθέσεων σε εβραϊκούς στόχους στην πρωτεύουσα.

Η οργάνωση που ανέλαβε ευθύνη

Σύμφωνα με τις βρετανικές αρχές, μια φιλοϊρανική ομάδα με την ονομασία Ashab al-Yamin al-Islamiyya, γνωστή και ως HAYI, είχε αναλάβει την ευθύνη για τα περισσότερα από τα συγκεκριμένα περιστατικά.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν το εύρος των πιθανών διασυνδέσεων και το κατά πόσο οι επιθέσεις ή οι απόπειρες στοχοποίησης συνδέονται με ευρύτερη δράση υπέρ ξένου κρατικού παράγοντα.

Νέο σήμα συναγερμού στη Βρετανία

Η δίωξη του 46χρονου Έλληνα αναμένεται να προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από τις υποθέσεις ξένης επιρροής και κατασκοπευτικής δραστηριότητας στη Βρετανία.

Το Λονδίνο έχει ενισχύσει τα τελευταία χρόνια το θεσμικό του πλαίσιο για την αντιμετώπιση απειλών εθνικής ασφάλειας, ειδικά όταν αυτές συνδέονται με ξένες υπηρεσίες πληροφοριών και στοχοποίηση προσώπων που ζουν ή εργάζονται στη χώρα.

Η υπόθεση παρακολουθείται στενά, καθώς αφορά όχι μόνο τις βρετανοϊρανικές σχέσεις, αλλά και την ασφάλεια δημοσιογράφων που δραστηριοποιούνται σε μέσα ενημέρωσης με έντονη πολιτική στόχευση προς την Τεχεράνη.