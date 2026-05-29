Ένα εκτεταμένο στρατιωτικό δίκτυο στην απομονωμένη έρημο της βορειοδυτικής Κίνας φαίνεται πως κατασκευάζει το Πεκίνο, με στόχο να προστατεύσει τις πυρηνικές του δυνάμεις και να διασφαλίσει ότι θα μπορεί να απαντήσει ακόμη και μετά από ενδεχόμενο πρώτο πλήγμα των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με ανάλυση δορυφορικών εικόνων που εξέτασε το Reuters, η Κίνα έχει δημιουργήσει ένα σύνθετο πλέγμα από πλατφόρμες εκτόξευσης, οχυρωμένες εγκαταστάσεις, κόμβους επικοινωνιών, αποθήκες και υποδομές γύρω από την περιοχή Hami, όπου βρίσκονται σιλό για τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς του κινεζικού στρατού.

Περισσότερες από 80 πλατφόρμες στην έρημο

Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν περισσότερες από 80 πλατφόρμες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από κινητούς εκτοξευτές πυραύλων ή συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας.

Παράλληλα, εμφανίζονται τρεις μεγάλες εγκαταστάσεις οκταγωνικού σχήματος, καθώς και υποδομές που, σύμφωνα με αναλυτές ασφαλείας, ενδέχεται να συνδέονται με ηλεκτρονικό πόλεμο, δορυφορικές επικοινωνίες και επιχειρήσεις διοίκησης και ελέγχου.

Η κλίμακα των έργων θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς δείχνει ότι η Κίνα δεν ενισχύει απλώς τον αριθμό των πυραύλων της, αλλά και την ικανότητα επιβίωσης και επιχειρησιακής αξιοποίησης των πυρηνικών της δυνάμεων.

Στόχος η «δεύτερη απάντηση» μετά από πρώτο πλήγμα

Η βασική σημασία του δικτύου βρίσκεται στη λεγόμενη ικανότητα δεύτερου πλήγματος. Δηλαδή στην ικανότητα μιας πυρηνικής δύναμης να απαντήσει ακόμη και αν δεχθεί πρώτη επίθεση.

Η Κίνα δηλώνει επίσημα ότι ακολουθεί πολιτική «μη πρώτης χρήσης» πυρηνικών όπλων. Ωστόσο, η ενίσχυση της υποδομής γύρω από τα σιλό δείχνει ότι το Πεκίνο θέλει να καταστήσει σαφές πως το πυρηνικό του οπλοστάσιο δεν μπορεί να εξουδετερωθεί εύκολα.

Οι αναλυτές εκτιμούν ότι οι νέες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να επιτρέψουν στην Κίνα να διασπείρει κινητούς εκτοξευτές, συστήματα άμυνας και κόμβους επικοινωνίας σε μια τεράστια έκταση ερήμου, μειώνοντας την πιθανότητα επιτυχούς αμερικανικού πρώτου πλήγματος.

Οι οκταγωνικές εγκαταστάσεις

Στο επίκεντρο της νέας στρατιωτικής υποδομής βρίσκονται δύο μεγάλες οκταγωνικές εγκαταστάσεις στο ανατολικό Xinjiang, νοτιοδυτικά των πυρηνικών σιλό της Hami.

Η μία βρίσκεται περίπου 140 χιλιόμετρα από το πεδίο σιλό και η δεύτερη περίπου 230 χιλιόμετρα μακριά. Οι δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν χώρους για προσωπικό, μεγάλες στρατιωτικές υποδομές, περιοχές στάθμευσης οχημάτων και οχυρωμένες ζώνες.

Γύρω από τις εγκαταστάσεις υπάρχουν δρόμοι, σιδηροδρομικές συνδέσεις, αεροδιάδρομοι, πιθανές αποθήκες καυσίμων και οχυρωμένα σημεία αποθήκευσης όπλων.

Ασκήσεις και στρατιωτική δραστηριότητα

Σύμφωνα με τις εικόνες που αναλύθηκαν, γύρω από τη βόρεια οκταγωνική εγκατάσταση καταγράφηκε στρατιωτική δραστηριότητα τον Απρίλιο και τον Μάιο, με μεγάλα στρατιωτικά οχήματα, προσωρινές κατασκευές και πιθανές καμουφλαρισμένες θέσεις εκτόξευσης.

Αναλυτές εκτιμούν ότι ορισμένα σημεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για κινητά συστήματα πυραύλων ή αντιαεροπορικές συστοιχίες.

Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, τότε η Κίνα δημιουργεί ένα σύστημα που δεν βασίζεται μόνο στα σταθερά σιλό, αλλά και σε κινητά στοιχεία που μπορούν να μετακινούνται, να κρύβονται και να επιχειρούν σε μεγάλη έκταση.

Επικοινωνίες, διοίκηση και έλεγχος

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και εγκαταστάσεις που φέρονται να σχετίζονται με δορυφορικές ή μικροκυματικές επικοινωνίες.

Σε μια περιοχή κοντά στη βόρεια οκταγωνική εγκατάσταση φαίνεται να κατασκευάζεται σύστημα με δορυφορικά πιάτα και μεγάλους πύργους. Αναλυτές εκτιμούν ότι οι υποδομές αυτές μπορεί να συνδέονται με το λεγόμενο C3, δηλαδή διοίκηση, έλεγχο και επικοινωνίες.

Για ένα πυρηνικό οπλοστάσιο, η ασφαλής επικοινωνία είναι κρίσιμη. Χωρίς προστατευμένα και αξιόπιστα κανάλια επικοινωνίας, μια δύναμη μπορεί να διαθέτει πυραύλους, αλλά να μην μπορεί να τους ελέγξει αποτελεσματικά σε συνθήκες κρίσης.

Η Κίνα αυξάνει γρήγορα το πυρηνικό της οπλοστάσιο

Η νέα υποδομή εντάσσεται στη γενικότερη αναβάθμιση των κινεζικών πυρηνικών δυνατοτήτων.

Αμερικανοί αξιωματούχοι και αναλυτές ελέγχου εξοπλισμών εκτιμούν ότι η Κίνα αυξάνει και εκσυγχρονίζει το πυρηνικό της οπλοστάσιο ταχύτερα από κάθε άλλη χώρα.

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Πενταγώνου για τον κινεζικό στρατό, η Κίνα βρίσκεται σε τροχιά να διαθέτει περίπου 1.000 πυρηνικές κεφαλές έως το 2030. Η ίδια έκθεση εκτιμά ότι η Κίνα πιθανότατα έχει ήδη τοποθετήσει περίπου 100 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους στα τρία βασικά πεδία σιλό της.

Το αμερικανικό ενδιαφέρον και η Ταϊβάν

Η εξέλιξη παρακολουθείται στενά από την Ουάσινγκτον, καθώς η ενίσχυση της κινεζικής πυρηνικής αποτροπής συμπίπτει με την αυξανόμενη ένταση γύρω από την Ταϊβάν.

Η Κίνα θεωρεί την Ταϊβάν τμήμα της επικράτειάς της, ενώ η κυβέρνηση της Ταϊπέι απορρίπτει τις αξιώσεις του Πεκίνου.

Δυτικοί διπλωμάτες και αναλυτές εκτιμούν ότι, ακόμη κι αν η Κίνα δεν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει πρώτη πυρηνικά όπλα, η ενίσχυση της αποτροπής της θα μπορούσε να της δώσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση σε μια κρίση με τις ΗΠΑ ή τους συμμάχους τους.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο»

Αναλυτές που μελέτησαν τις δορυφορικές εικόνες εμφανίζονται εντυπωσιασμένοι από την κλίμακα των έργων.

Ο Χανς Κρίστενσεν, επικεφαλής του Nuclear Information Project της Federation of American Scientists, ανέφερε ότι είναι δύσκολο να αποκλειστεί οποιαδήποτε πιθανή χρήση των εγκαταστάσεων, ακριβώς λόγω του μεγέθους και της πολυπλοκότητάς τους.

Όπως σημείωσε, πρόκειται για μια εξαιρετικά μεγάλη προσπάθεια σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον.

Πώς διαφέρει από ΗΠΑ και Ρωσία

Η Κίνα φαίνεται να ακολουθεί διαφορετική λογική από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Ρωσία, οι οποίες βασίζονται κυρίως στον μεγάλο αριθμό σιλό, στην απομόνωσή τους και στην ανθεκτική κατασκευή τους.

Στην περίπτωση της Κίνας, οι νέες υποδομές δείχνουν μια προσπάθεια δημιουργίας ευρύτερου αμυντικού δικτύου γύρω από τα σιλό. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει κινητούς εκτοξευτές, αεράμυνα, ηλεκτρονικό πόλεμο, επικοινωνίες και οχυρωμένα σημεία υποστήριξης.

Με άλλα λόγια, η Κίνα δεν χτίζει μόνο σιλό. Χτίζει ένα ολόκληρο οικοσύστημα πυρηνικής επιβίωσης.

Το μεγάλο μήνυμα του Πεκίνου

Η εικόνα από την έρημο της βορειοδυτικής Κίνας στέλνει σαφές στρατηγικό μήνυμα: το Πεκίνο θέλει να καταστήσει το πυρηνικό του οπλοστάσιο πιο δύσκολο να εντοπιστεί, να χτυπηθεί και να εξουδετερωθεί.

Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η Κίνα εγκαταλείπει την πολιτική της «μη πρώτης χρήσης». Σημαίνει, όμως, ότι επιδιώκει να κάνει την πυρηνική της αποτροπή πιο αξιόπιστη, πιο ανθεκτική και πιο περίπλοκη για τους αντιπάλους της.

Σε μια περίοδο όπου οι σχέσεις ΗΠΑ – Κίνας δοκιμάζονται από την Ταϊβάν, την τεχνολογία, το εμπόριο και τον στρατηγικό ανταγωνισμό στον Ινδοειρηνικό, οι δορυφορικές εικόνες από την Hami δείχνουν ότι ο πυρηνικός ανταγωνισμός μπαίνει σε νέα, πιο επικίνδυνη φάση.