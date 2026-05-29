«O ηγέτης παίζει σημαντικό ρόλο γιατί εκείνος φτιάχνει την ομάδα. Άρα, και ο ηγέτης πρέπει να είναι πολύ καλός και η ομάδα που θα φτιάξει πρέπει να είναι πολύ καλή, είναι συγκοινωνούντα δοχεία», είπε η βουλευτής Β2 Δυτικού Τομέα Αθηνών της Νέας Δημοκρατίας, Μαρία Συρεγγέλα, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Σίγουρα ο καπετάνιος παίρνει την τελική απόφαση, αλλά πάντα πρέπει να ακούει το πλήρωμά του σε όλη του την ιεραρχία. Μου έλεγε παλιά μια καθηγήτριά μου στο μεταπτυχιακό που έκανα στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ότι ο καλός CEO θα ρωτήσει ακόμα και τον κλητήρα που θα μπει μέσα στην εταιρεία για το ποια είναι η γνώμη του για πράγματα. Σαφώς μπορεί να μην είναι σωστή η γνώμη του, αλλά μπορεί να ακούσεις πράγματα που ίσως βοηθήσουν».

«Θεωρώ ότι το ίδιο ισχύει και στα κόμματα. Φυσικά δεν ισχύει σε όλους. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου και για την ομάδα που έχουμε ως πολιτικό γραφείο. Ακούω πάντα τους ανθρώπους που έχω στο γραφείο, όχι μόνο τον διευθυντή ή τη διευθύντρια. Ταυτόχρονα πρέπει να μιλάμε πολύ με τον κόσμο, είναι αυτό που κάνουν και πολλές εταιρείες, δηλαδή έρευνες που ρωτούν τον κόσμο για το πώς είναι οι υπηρεσίες. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζεις πώς σε βλέπουν».

Στη συνέχεια, όπως σημείωσε η Μαρία Συρεγγέλα: «Δεν θεωρώ ότι τα προσωποπαγή κόμματα έχουν μέλλον. Είναι πρόσκαιρα κόμματα, παίρνουν μία πρόσκαιρη δυναμική. Το θέμα είναι έχεις διάρκεια στο χρόνο. (…) Άλλωστε γι’ αυτό και το στρατηγικό σχέδιο πηγαίνει από τριετία και πενταετία, δεν πας για τον επόμενο χρόνο».

«Όταν ανοίξεις μια εταιρεία θα πρέπει να ρίξεις πάρα πολύ προσωπική δουλειά πέρα από το να φτιάξεις την ομάδα. Άρα, δεν είναι όλα ούτε εύκολα ούτε δύσκολα, αλλά θέλουν όμως προσπάθεια σε κάθε περίπτωση. Θέλουν στρατηγικό σχέδιο, αυτό που λέμε business plan, να ξέρεις από οργάνωση, από λογιστική. Σαφώς θα πρέπει να έχεις και εξειδικευμένους ανθρώπους και πάντα το λέω αυτό, είναι πολύ σημαντικό: τον εργαζόμενό ή την εργαζόμενη πρέπει να τον αντιμετωπίζεις σαν τον εσωτερικό σου πελάτη. Αν ο εσωτερικός σου πελάτης είναι καλά, τότε θα είναι μετά και ο εξωτερικός σου πελάτης καλά», είπε.

«Αυτό που ισχύει στο δικό μας γραφείο είναι το εξής: ο επιστημονικός συνεργάτης ή η επιστημονική συνεργάτιδα πρέπει να είναι εξειδικευμένος/η. Δεν θα πάρω κάποιον γνωστό, θα πάρω κάποιον που είναι εξειδικευμένος στα θέματα που ασχολούμαι. Δεύτερον, θέλω να εκπαιδεύεται, να μαθαίνει συνέχεια νέα πράγματα, όπως και εγώ πρέπει να το κάνω αυτό. Προσπαθώ μέσα στη μέρα να αφιερώσω ακόμα και μισή ώρα. Για παράδειγμα, το βράδυ λίγο πριν κοιμηθώ θα ακούσω ένα πολύ καλό podcast που θα είναι εξειδικευμένο σε θέματα με τα οποία ασχολούμαι ή θα ανοίξω ένα βιβλίο. Εμένα μ’ αρέσουν πάρα πολύ τα οικονομικά του Δημοσίου. Προσπαθώ εκεί να είμαι πιο εξειδικευμένη γιατί θεωρώ ότι όλες οι πολιτικές από εκεί προέρχονται», κατέληξε η ίδια.