«Δεν πιστεύω σε προσωποκεντρικά κόμματα. Θεωρώ ότι είναι αυτά που οδηγούν στην προσωπολατρία», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς, μιλώντας στον δημοσιογράφο, Γιώργο Σαρρή, στο πλαίσιο του 1oυ συνεδρίου του Newsbeast «Ηγεσία και Εργασία: Επενδύοντας στο ανθρώπινο κεφάλαιο».

«Προφανώς υπάρχει ηγεσία σε ένα κόμμα, από κει και πέρα όμως το κόμμα κρίνεται πάντα για τις πολιτικές και τις προτάσεις του. Όποτε είχαμε φαινόμενα -που έχουμε και σήμερα- πολλά φαινόμενα ηγετών, αυτά εκτρέπονται προς τον λαϊκισμό και έχουμε τελικά κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδεολογικό προσανατολισμό, απλά την λατρεία του ηγέτη. Όλα αυτά νομίζω ότι είναι φαινόμενα τα οποία οδηγούν αλλού και ελπίζω στην Ελλάδα να μην τα έχουμε. Αυτά τα βλέπουμε και σε άλλες χώρες της Ευρώπης ή ακόμα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σήμερα».

«Όλο αυτό είναι προβληματικό και μας οδηγεί σε λογικές μεσοπολέμου, μας οδηγεί σε άλλες νοοτροπίες όπου αποθεώνεται ο ηγέτης, όπου ο ηγέτης γίνεται συνώνυμο της ιδεολογίας και της πρότασης», σημείωσε ο ίδιος.

«Αυτό που χρειαζόμαστε στην Ελλάδα είναι μία ολοκληρωμένη συνεκτική εργασιακή πρόταση, ώστε να μπορέσει η χώρα να μπει στον 21ο αιώνα. Να μη μιλάμε για 13ωρες εργασίες αλλά για επέκταση των συλλογικών συμβάσεων, για εθνική συλλογική σύμβαση η οποία ανακαθορίζει το βασικό μισθό, για 35 ώρες ή 32 ώρες εργασίας, που είναι ένα θέμα που άνοιξε το ΠΑΣΟΚ που το επιτρέπουν και το θέλουνεοι επιχειρήσεις και ενδεχομένως να δίνονται και κίνητρα σε αυτές. Όλη αυτή η συζήτηση νομίζω πρέπει να ανοίξει την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Σε λίγα χρόνια θα μιλάμε για μια τελείως διαφορετική εργασία, διαφορετική φύση. Οι δουλειές που γνωρίζουμε σήμερα ενδεχομένως τα εκλείπουν και θα πρέπει να δούμε πώς θα αξιοποιείται το ανθρώπινο δυναμικό και σε τι θα εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους».

Στη συνέχεια, όπως τόνισε: «Δυστυχώς εγώ θα διαφωνήσω με την υπουργό (σ.σ. Νίκη Κεραμέως), η Ελλάδα αλλάζει πολύ αργά και αυτό το οποίο αλλάζει στην Ελλάδα δυστυχώς πολύ αργά είναι το παραγωγικό μοντέλο. Σε μία χώρα στην οποία παράγουμε κυρίως υπηρεσίες και όχι πολλά άλλα πράγματα, το εμπορικό ισοζύγιο συναλλαγών είναι πολύ αρνητικό -και βαίνει ακόμα αρνητικότερο- και στην πραγματικότητα εξάγουμε λίγο και εισάγουμε πολύ, δεν μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη, και ειδικότερα, για ανάπτυξη της εργασίας. Πρέπει να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο. Το λέμε μονότονα, το λέμε στο ΠΑΣΟΚ συνέχεια. Αν δεν βρούμε τι θα εξάγουμε και πώς θα γίνουμε ανταγωνιστικοί στις αγορές δυστυχώς δεν θα μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη. Η ανάπτυξη θα αφορά μόνο το real estate και βλέπουμε ότι όταν αφορά το real estate οδηγούμαστε σε αυτή την τεράστια στεγαστική κρίση».

«Στις σύγχρονες τεχνολογίες υπάρχει χώρος να αναπτυχθούμε ως χώρα, γιατί ο τουρισμός και όλα τα προϊόντα παροχής υπηρεσιών δυστυχώς είναι πολύ ευάλωτα στις διεθνής κρίσης και το ζούμε καθημερινά: μία διεθνής κρίση αφήνει μία χώρα η οποία στηρίζεται στις υπηρεσίες και στον τουρισμό έκθετη. Περιμένουμε φέτος με μεγάλη αγωνία το πώς θα πάει το ελληνικό τουριστικό προϊόν, αλλά και πώς θα επηρεαστεί από μία κρίση η οποία δεν γίνεται ακριβώς στη γειτονιά μας, αλλά στην ευρύτερη περιοχή. Γι’ αυτό λέμε ότι ως χώρα πρέπει να έχουμε μία ισχυρή υποδομή, αλλίως δεν θα αντέξουμε στον πρώτο δυνατό άνεμο».

Τέλος, αναφορικά με το ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμμετέχει ο Πέτρος Παππάς, είπε: «Ελπίζω στην Α’ Θεσσαλονίκης, στην πατρίδα μου, όπου θα διεκδικήσω την εκλογή μου με το ΠΑΣΟΚ. Θεωρώ ότι η Θεσσαλονίκη είναι επίσης μία περιοχή η οποία χρειάζεται ικανότερη εκπροσώπηση, μία περιοχή η οποία δεν εκπροσωπήθηκε τα τελευταία χρόνια και μιλάω για όλο το πολιτικό φάσμα στο βαθμό που έπρεπε, με αποτέλεσμα η μισή Δυτική Θεσσαλονίκη να βιώνει έντονα φαινόμενα υπανάπτυξης σε σχέση με την υπόλοιπη πόλη η οποία -αργά μεν- αλλά σταθερά αναπτύσσεται. Φιλοδοξώ ότι θα εκπροσωπήσω στην επόμενη Βουλή για τους συμπολίτες μου».