Νέα αιχμηρή παρέμβαση σχετικά με τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών πραγματοποίησε ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας της χώρας, Μοχάμαντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος δημοσίευσε μια σύντομη δήλωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζοντας τρία βασικά σημεία για τη στάση της Τεχεράνης στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον.

Στην ανάρτησή του, ο Μοχάμαντ-Μπαγέρ Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι το Ιράν αποσπά παραχωρήσεις «όχι μέσω του διαλόγου, αλλά μέσω των πυραύλων», προσθέτοντας ότι στις διαπραγματεύσεις η ιρανική πλευρά «απλώς τις εξηγεί». Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η Τεχεράνη δεν εμπιστεύεται «τα λόγια», τονίζοντας πως «μόνο η συμπεριφορά αποτελεί κριτήριο» και ότι «καμία ενέργεια δεν θα γίνει πριν η άλλη πλευρά προβεί σε ενέργεια».

Ο επικεφαλής της ιρανικής διαπραγματευτικής ομάδας ανέφερε επίσης ότι «ο νικητής οποιασδήποτε συμφωνίας είναι εκείνος που είναι καλύτερα προετοιμασμένος για πόλεμο την επόμενη ημέρα», επαναλαμβάνοντας τη σκληρή ρητορική που συχνά συνοδεύει τις δημόσιες τοποθετήσεις Ιρανών αξιωματούχων.

Η συγκεκριμένη στάση δεν αποτελεί κάτι νέο ούτε για το Ιράν ούτε για τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και οι δύο πλευρές συχνά ανταλλάσσουν απειλές και προβάλλουν τις δικές τους δυνατότητες και ισχύ. Αντίστοιχες δηλώσεις από την Τεχεράνη καταγράφονται σχεδόν καθημερινά, με Ιρανούς αξιωματούχους να υποστηρίζουν συχνά ότι η χώρα τους επικράτησε στον πόλεμο κατά τον οποίο σκοτώθηκε ο ανώτατος ηγέτης της μαζί με πολλά από τα πλέον υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος.