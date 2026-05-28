Σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται στρατιωτική πηγή, το Ιράν αναχαίτισε αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος στην περιοχή του Μπουσέρ.

Νωρίτερα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας προχώρησαν σε εκτόξευση πυραύλου, έπειτα από αναφορές για εκρήξεις που ακούστηκαν από την παράκτια ζώνη.

Όπως αναφέρει το Tasnim, ο κυβερνήτης της επαρχίας Τζαμ στην περιφέρεια του Μπουσέρ επιβεβαίωσε επίσης την κατάρριψη ενός «εχθρικού αεροσκάφους», σημειώνοντας παράλληλα ότι η κατάσταση στην περιοχή παραμένει «ομαλή».

Υπενθυμίζεται ότι το Μπουσέρ φιλοξενεί τον μοναδικό πυρηνικό σταθμό παραγωγής ενέργειας του Ιράν.