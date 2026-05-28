Ο Ολυμπιακός νίκησε με 94-77 την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι για τους ημιτελικούς της Stoiximan Basket League, υπάρχει όμως ανησυχία για τον Τάιλερ Ντόρσεϊ που έφυγε για τα αποδυτήρια με ενοχλήσεις, πριν το τέλος του ματς.

Ο αγώνας ήταν μια γιορτή για τους «ερυθρόλευκους» που αποθεώθηκαν μετά την κατάκτηση της Euroleague, δεν έλειψαν όμως και οι στιγμές ανησυχίας στο ΣΕΦ, με την αρχή να γίνεται λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, όταν ο Ντόντα Χολ χτύπησε και πήγε στα αποδυτήρια για να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού.

Ο Αμερικανός σέντερ επέστρεψε με δεμένο το χέρι και στη συνέχεια ήταν η σειρά του Ντόρσεϊ, ο οποίος στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου ένιωσε ενοχλήσεις έπειτα από προσπάθεια για σουτ και δεν μπορούσε να συνεχίσει.

Έτσι, αποχώρησε για τα αποδυτήρια, με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού να περιμένουν με αγωνία τη διάγνωση του ιατρικού τιμ. Μέχρι να αποχωρήσει από το ματς ο Ντόρσεϊ είχε 10 πόντους, 2 ριμπάουντ, μία ασίστ και ένα λάθος.