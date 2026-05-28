Σε πεδίο ερευνών έχει μετατραπεί το θαλάσσιο πέρασμα στη νότια Κρήτη, με τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος να δίνουν πραγματική μάχη με τον χρόνο. Από τα ξημερώματα της Πέμπτης βρίσκεται σε εξέλιξη ένα πρωτοφανές κύμα μεταναστευτικών ροών, γεγονός που έθεσε τις αρχές σε κατάσταση απόλυτου συναγερμού, επιστρατεύοντας κάθε διαθέσιμο μέσο για τη διαχείριση της κρίσης.

Μέσα σε μόλις ένα εικοσιτετράωρο, οι αρχές ολοκλήρωσαν με επιτυχία δέκα διαφορετικές, παράλληλες επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Συνολικά, τουλάχιστον 610 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε υπερφορτωμένες και επικίνδυνες λέμβους, περισυλλέχθηκαν σώοι από τα ανοιχτά της Γαύδου και μεταφέρονται σε ασφαλή σημεία.



Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο συντονισμός των επιχειρήσεων πραγματοποιείται από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.), ενώ στις επιχειρήσεις συμμετείχαν πλωτά σκάφη του Λιμενικού, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και σκάφους της δύναμης FRONTEX, καθώς και παραπλεόντων πλοίων σε ορισμένες περιπτώσεις.



Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια σε λιμένες της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γαύδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.



Οι συνεχείς αφίξεις μεταναστευτικών ροών τις τελευταίες ώρες έχουν θέσει σε αυξημένη επιφυλακή τις λιμενικές αρχές της Κρήτης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.