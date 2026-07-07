Τραγική κατάληξη είχε περιστατικό που σημειώθηκε το μεσημέρι στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδίου, στον Δήμο Κασσάνδρας Χαλκιδικής, όπου μία 73χρονη γυναίκα ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τη μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Κασσάνδρας, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό της.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιηθεί νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης, προκειμένου να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.