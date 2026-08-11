Στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο μεταφέρθηκε με εντολή εισαγγελέα ένα 6χρονο αγόρι, μετά από καταγγελία ότι δέχθηκε χτύπημα από τη μητέρα του σε παραλία στην Αιγιάλεια.

Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τη Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, μπροστά σε δεκάδες λουόμενους, σύμφωνα με το flamis.gr.

Σύμφωνα με τη μήνυση που υπέβαλε αυτόπτης μάρτυρας, η μητέρα φέρεται να χαστούκισε με δύναμη τον 6χρονο γιο της.

Αυτόπτης μάρτυρας ενημέρωσε την αστυνομία

Η γυναίκα που κατέθεσε τη μήνυση ανέφερε ότι αντιλήφθηκε το περιστατικό ενώ βρισκόταν στην παραλία.

Αμέσως μετά, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη τόσο της μητέρας όσο και του πατέρα του παιδιού.

Το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του

Με εισαγγελική εντολή, ο 6χρονος μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο, όπου παραμένει μέχρι να διαλευκανθεί πλήρως η υπόθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το παιδί βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση, μαζί με την αδελφή του.

Οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν την έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Υπό διερεύνηση η υπόθεση

Η υπόθεση εξετάζεται με βάση τη μήνυση του αυτόπτη μάρτυρα και τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μετά την επέμβαση της αστυνομίας.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση, το 6χρονο αγόρι παραμένει σε προστατευμένο περιβάλλον, υπό την επίβλεψη των αρμόδιων υπηρεσιών.