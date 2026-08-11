Με τον Λιβάι Γκαρσία να κάνει ντεμπούτο με γκολ και τον Ντέσερς να σκοράρει στην επανεμφάνισή του έπειτα από 8 μήνες, ο Παναθηναϊκός νίκησε με 2-1 την ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση και προκρίθηκε στα play off του Europa Conference League.

Με τους οπαδούς τους να κερδίζουν εύκολα τη μάχη της εξέδρας, οι «πράσινοι» μπήκαν στο παιχνίδι με στόχο να πιέσουν και να κυνηγήσουν το γρήγορο γκολ, αυτό όμως θα μπορούσαν να το πετύχουν οι γηπεδούχοι στο 7′ με το ωραίο πλασέ του Ρούσεφ που απέκρουσε με δυσκολία ο Πένια.

Η απάντηση του «τριφυλλιού» ήρθε στο 11′ με τη δική του ευκαιρία, καθώς μετά την εκτέλεση φάουλ ο Ντε Φράι πήρε την πρώτη κεφαλιά αλλά ο Φαν Ντρόγκελεν δεν κατάφερε να πάρει τη δεύτερη και στην εξέλιξη της φάσης το σουτ του Αντίνο έφυγε άουτ.

Η ομάδα του Τζέικομπ Νίστρουπ είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων αλλά όχι και τον τρόπο για να γίνει πραγματικά απειλητική, παρουσιάζοντας τα ίδια προβλήματα με το πρώτο παιχνίδι, με αποτέλεσμα οι Βούλγαροι να μην πιέζονται και να κρατάνε εύκολα το 0-0.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» μπήκαν καλύτερα, απείλησαν με τον Λιβάι Γκαρσία και τελικά αυτός ήταν που έδωσε τη λύση στο 60′, όταν έκλεψε τη μπάλα στα πλάγια, μπήκε στην περιοχή και με ωραίο τελείωμα έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το «τριφύλλι» θα μπορούσε να πετύχει και δεύτερο γκολ στα επόμενα λεπτά αλλά δεν το έκανε και μετά το 70′ άρχισε να οπισθοχωρεί, με αποτέλεσμα οι Βούλγαροι να βγαίνουν όλο και πιο συχνά μπροστά ψάχνοντας την ισοφάριση. Μια ισοφάριση που ήρθε στο 87′ από το σουτ του Ντβάλι μετά την εκτέλεση κόρνερ (1-1).

Το παιχνίδι, επομένως, οδηγήθηκε στην παράταση και στα πρώτα λεπτά και συγκεκριμένα στο 94′ ο Ντέσερς, μετά την προσπάθεια του Κυριακόπουλου από αριστερά, έκανε το 1-2, δίνοντας ξανά το προβάδισμα στον Παναθηναϊκό. Προβάδισμα που κράτησε ως το τέλος, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για τα play off, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα αντιμετωπίσει τη Χράντετς Κράλοβε.

ΤΣΣΚΑ 1948: Μαρίνοφ, Μεντίνα (106′ Γκρίβιτς), Χόφμαν, Ντβάλι, Γκάσεβιτς, Ρούσεφ, Κουεγιάρ (101′ Κρεμπς), Ζεμζέμι (71′ Φράνκο), Μασιέλ, Μέγερ (83′ Βιτάνοφ), Ίλιεφ (66′ Ντιαλό).

Παναθηναϊκός: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος (105′ Κοντούρης), Καμαρά, Τσιριβέγια (88′ Τσέριν), Ζαρουρί (79′ Ζαρουρί), Αντίνο (88′ Ταμπόρδα), Λιβάι Γκαρσία (65′ Γιάγκουσιτς), Ραστόντερ (65′ Ντέσερς).