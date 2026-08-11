Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με τον Ελ Κααμπί, δέχθηκε την ισοφάριση, έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνη και τελικά ηττήθηκε με 2-1 από τη Ναϊμέγκεν στην παράταση και θα συνεχίσει στο Europa League.

Από τα πρώτα λεπτά το παιχνίδι είχε γρήγορο ρυθμό και στο 9′ λίγο έλειψε να έχει και γκολ για τους γηπεδούχους, με τον Τσερί να μπαίνει στην περιοχή από αριστερά, να κάνει το σουτ και τον Πόποβιτς να αποκρούει στέλνοντας τη μπάλα στο δοκάρι.

Λίγα λεπτά μετά και συγκεκριμένα στο 16′ ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αναγκάστηκε να κάνει αλλαγή καθώς ο Ζότα Σίλβα δεν μπορούσε να συνεχίσει και αντικαταστάθηκε από τον Φορτούνη, στην επανεμφάνισή του με τα ερυθρόλευκα για πρώτα φορά μετά τις 29 Μαΐου 2024.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να γίνουν ξανά επικίνδυνοι στο 21′ με το σουτ του Τσερί από πλάγια θέση αλλά ο Πόποβιτς αντέδρασε ξανά σωστά και στο 30′ έκανε αναγκαστική αλλαγή και η Ναϊμέγκεν, με τον Ουαϊσά να αποχωρεί και να αφήνει τη θέση του στον Μορ.

Στο 34′ οι Ολλανδοί έκαναν και δεύτερη αναγκαστική αλλαγή, με τον Περέιρα να παίρνει τη θέση του Σάντλερ, για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο με τον Ολυμπιακό να έχει μεγάλη ευκαιρία στο 41′, όταν ο Ζέλσον Μαρτίνς βγήκε τετ α τετ μετά την πάσα του Σα αλλά νικήθηκε από τον Κρέταζ.

Δεν μπήκε εκεί το γκολ για τους Πειραιώτες, μπήκε όμως με το ξεκίνημα της επανάληψης: Στο 46′ ο Σα κατέβασε και έκανε το γύρισμα από δεξιά, ο Κρέταζ προσπάθησε να απομακρύνει και τελικά ο Ελ Κααμπί με πλασέ από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 0-1.

Το γκολ του Μαροκινού, όπως ήταν λογικό, τόνωσε την ψυχολογία των «ερυθρόλευκων» που πατούσαν καλύτερα σε σχέση με το πρώτο μέρος, οι γηπεδούχοι όμως ήταν δεδομένο ότι θα αντιδρούσαν και το έκαναν, προειδοποιώντας στο 58′ με το ωραίο πλασέ του Μίσχοφ που έστειλε τη μπάλα λίγο άουτ.

Στο 67′ οι Ολλανδοί απείλησαν ξανά, αυτή τη φορά με μακρινό σουτ του Νέγιασμιτς που απέκρουσε εντυπωσιακά ο Πόποβιτς, για να έρθει τελικά η ισοφάριση στο 70′, όταν ο Μπίσχοφ έδωσε με τακουνάκι στον Τάντιτς και αυτός έκανε το γύρισμα από αριστερά για τον Λίνσεν που εκτέλεσε από κοντά τον Πόποβιτς.

Με το σκορ στο 1-1 πλέον, ο Μεντιλίμπαρ, ο οποίος νωρίτερα είχε βάλει τον Μουζακίτη στη θέση του Σα, συνέχισε τις αλλαγές, αντικαθιστώντας Μαρτίνς και Γκαρθία με τους Ρόκα και Σιπιόνι. Λίγα λεπτά μετά πάντως, στο 80′, τα σχέδια του Ισπανού τεχνικού άλλαξαν, καθώς ο διαιτητής Μαριάνι πήγε στο VAR για ένα μαρκάρισμα του Φορτούνη στον Νέγιασμιτς και του έδειξε την κόκκινη κάρτα…

Με 10 παίκτες πλέον, οι «ερυθρόλευκοι» είχαν ευκαιρία στο 89′ με το ωραίο σουτ του Ρόκα με τη μία, μετά την απομάκρυνση της άμυνας, αλλά η μπάλα έφυγε λίγο άουτ και στο 93′ οι γηπεδούχοι σκόραραν με κεφαλιά του Σιερχάους αλλά η εξέταση του VAR έδειξε ότι υπήρχε οφσάιντ στην αρχή της φάσης.

Το σκορ, επομένως, παρέμεινε 1-1 και το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, όπου ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρία στο 94′ με το πλασέ του Ρόκα που έφυγε λίγο άουτ. Θα μπορούσε να γίνει το 1-2 σε αυτή τη φάση, δεν έγινε όμως και αμέσως μετά, στο 95′, ήρθε το 2-1: Σουτ του Τσερί που κόντραρε στον Σιερχάους, η μπάλα στρώθηκε στον Μορ και αυτός την έστειλε στα δίχτυα του Πόποβιτς.

Οι Πειραιώτες έπρεπε οπωσδήποτε να σκοράρουν πλέον και είχαν ευκαιρία στο 98′ με την κεφαλιά του Σιπιόνι που έφυγε λίγο άουτ, για να ολοκληρωθούν οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στο 104: Έξω ο Ρέτσος και ο Μουζακίτης που είχε μπει στο ματς ως αλλαγή, μέσα οι Σμαΐλοβιτς και Τσικίνιο.

Ο χρόνος πίεζε όλο και περισσότερο τον Ολυμπιακό που το πάλεψε ως το τέλος, το 2-1 όμως δεν άλλαξε και θα συνεχίσει, πλέον, στο Europa League.

Ναϊμέγκεν: Κρέταζ, Στορμ, Σάντλερ (34′ Περέιρα), Φόνβιλ, Νέγιασμιτς, Ουαϊσά (30′ Μορ, 106′ Κερς), Τάντιτς, Λέμπρετον (106′ Νιούτινκ), Τσερί, Μπίσχοφ (88′ Σιερχάους), Λίνσεν (106′ Μοντέιρο).

Ολυμπιακός: Πόποβιτς, Ροντινέι, Πιρόλα, Ρέτσος (103′ Σμαΐλοβιτς), Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία (72′ Σιπιόνι), Σίλβα (16′ Φορτούνης), Γκουστάβο Σα (61′ Μουζακίτης, 103′ Τσικίνιο), Μαρτίνς (72′ Ρόκα), Ελ Κααμπί.